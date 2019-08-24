Семин – после матча с «Краснодаром»: «Сделайте чудо с «Олимпиакосом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал пресс-конференцию после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Москвичи забили на пятой минуте, но не удержали победный счет.

— Не устроило, что мы на долгое время теряли инициативу, и нам не удавалось отобрать мяч в стадии развития атаки у «Краснодара». Если первые 30 минут все шло отлично, то потом «Краснодар» переломил ситуацию.

— Вас очень тепло приняли болельщики «Краснодара» и негодующе — Федора Смолова. Что скажете?

— Ну, Федора все любят, не только в Краснодаре. Его освистали? Мне кажется, наоборот, показалось, что свист — это положительно. А меня-то что? Я просто давно играл у вас. Сделайте чудо с «Олимпиакосом».

«Краснодар» после матча возглавил таблицу.

«Локомотив» идет вторым.

Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» – «Олимпиакос» состоится 27 августа.

Крыховяк – главная звезда «Локо» прямо сейчас. Он много забивает и идеально закрывает центр поля