Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Семин – после матча с «Краснодаром»: «Сделайте чудо с «Олимпиакосом»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал пресс-конференцию после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Москвичи забили на пятой минуте, но не удержали победный счет.

    — Не устроило, что мы на долгое время теряли инициативу, и нам не удавалось отобрать мяч в стадии развития атаки у «Краснодара». Если первые 30 минут все шло отлично, то потом «Краснодар» переломил ситуацию.

    — Вас очень тепло приняли болельщики «Краснодара» и негодующе — Федора Смолова. Что скажете?

    — Ну, Федора все любят, не только в Краснодаре. Его освистали? Мне кажется, наоборот, показалось, что свист — это положительно. А меня-то что? Я просто давно играл у вас. Сделайте чудо с «Олимпиакосом».

    • «Краснодар» после матча возглавил таблицу.
    • «Локомотив» идет вторым.
    • Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» – «Олимпиакос» состоится 27 августа.

    Крыховяк – главная звезда «Локо» прямо сейчас. Он много забивает и идеально закрывает центр поля

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2019 22:07
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1901

      BlackMurder 39 минут назад

      Не вывезут они матч с греками, слишком много напихали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1609

      anjaneri 4 часа назад

      Разъярённый бык всегда опасен, а когда их 11 , это уже грозная сила... Думаю быки навтыкают грекам штук 6 сухих мячей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Yev 5 часов назад

      Присоединяюсь к Палычу - Краснодар, мы ждём от вас чуда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Вальдемар IV 7 часов назад

      ну если сегодня будет такая же реализация и пенки сафонова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1887

      shurik45 8 часов назад

      Думаю,чуда не случится ,к сожалению.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2098

      JTherry 8 часов назад

      гложут меня смутные сомнения насчет "чуда над Олимпиакосом"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ZENIT***** 8 часов назад

      Зенит же сделал "чудо" с Динамо Минск, подорвитесь, чудо оно реально, это очки для РОССИИ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11355

      bset 8 часов назад

      Поболеем же всей страной за краснодарцев! Нам всем нужно это место в ЛЧ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      vingor 8 часов назад

      Шпалыч красава!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4551

      Агасфер 8 часов назад

      Леща старче бросил! Кина не будет...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73471
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru