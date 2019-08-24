Примера. «Реал» пропустил от Гвардиолы и сыграл вничью с «Вальядолидом», «Осасуна» и «Эйбар» счет не открыли

После ухода Рональдо тактика игры Реала стала похожа на игру Барсы: тотальный контроль вокруг штрафной противника и попытка кинжальных проникновений во внутрь. Сегодня несраслось, казалось бы как всегда выручил Бензима, но Вальядолид молодцы отыгрались. Хотя за пару минут до гола Реала у Вальядолида был 101%-ный момент.
Состоялись два матча второго тура Примеры. «Реал» дома не смог победить «Вальядолид», пропустив гол на 89 минуте. Ничью гостям принес Серхи Гвардиола.
В другой встрече дня выходец из Сегунды «Осасуна» дома не пропустила от «Эйбара», но сама поразить чужие ворота не сумела. В турнирной таблице лидирует «Севилья».
Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур
Голы: 1:0 – Бензема, 82; 1:1 – Гвардиола, 88.