Примера. «Реал» пропустил от Гвардиолы и сыграл вничью с «Вальядолидом», «Осасуна» и «Эйбар» счет не открыли

Состоялись два матча второго тура Примеры. «Реал» дома не смог победить «Вальядолид», пропустив гол на 89 минуте. Ничью гостям принес Серхи Гвардиола.

В другой встрече дня выходец из Сегунды «Осасуна» дома не пропустила от «Эйбара», но сама поразить чужие ворота не сумела. В турнирной таблице лидирует «Севилья».

Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур

Осасуна – Эйбар – 0:0

Реал – Вальядолид – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бензема, 82; 1:1 – Гвардиола, 88.

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