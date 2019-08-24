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    Примера. «Реал» пропустил от Гвардиолы и сыграл вничью с «Вальядолидом», «Осасуна» и «Эйбар» счет не открыли

    Состоялись два матча второго тура Примеры. «Реал» дома не смог победить «Вальядолид», пропустив гол на 89 минуте. Ничью гостям принес Серхи Гвардиола.

    В другой встрече дня выходец из Сегунды «Осасуна» дома не пропустила от «Эйбара», но сама поразить чужие ворота не сумела. В турнирной таблице лидирует «Севилья».

    Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур

    Осасуна – Эйбар – 0:0

    Реал – Вальядолид – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бензема, 82; 1:1 – Гвардиола, 88.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2019 21:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3173

      Yev 9 часов назад

      После ухода Рональдо тактика игры Реала стала похожа на игру Барсы: тотальный контроль вокруг штрафной противника и попытка кинжальных проникновений во внутрь. Сегодня несраслось, казалось бы как всегда выручил Бензима, но Вальядолид молодцы отыгрались. Хотя за пару минут до гола Реала у Вальядолида был 101%-ный момент.

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      Рейтинг: +8410

      DeStar > Yev 8 часов назад

      ничего подобного, тактика барсы тренируется и осваивается месяцами игр. Это их стиль, поддавить соперника к своей штрафной а потом забросиком( не навесом или просмотрелом, а именно черпачком) дать вперед мяч и там месси или суарез забьют, или вилья, как раньше было. А реал это тупо дай на фланг и херач навес в штрафную , на бензема, в окружении 3 защитников. Днари без мысли, модрича нет так вообще беда, нужен срочно ПЗ типа эриксона или де брюйне.

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      Рейтинг: +8410

      DeStar 9 часов назад

      мда

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