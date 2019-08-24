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    АПЛ. «Челси» победил «Норвич» благодаря голам воспитанников клуба Абрахама и Маунта

    В матче 3-го тура АПЛ «Челси» на выезде обыграл «Норвич» – 3:2.

    Дубль в составе победителей оформил нападающий Тэмми Абрахам. Еще один мяч забил полузащитник Мэйсон Маунт. Оба футболиста – воспитанники лондонского клуба.

    У хозяев голом отличился Теему Пукки, у которого пять мячей на старте турнира.

    Для Фрэнка Лэмпарда эта победа стала первой на посту главного тренера «Челси».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

    Норвич – Челси – 2:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Абрахам, 3; 1:1 – Кантвелл, 6; 1:2 – Маунт, 17; 2:2 – Пукки, 30; 2:3 – Абрахам, 68.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    24.08.2019 16:26
    Комментарии15
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      Рейтинг: +224

      Serega 68 12 часов назад

      Фрэнк с почином

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      Рейтинг: +121

      k2-91 12 часов назад

      Норвич производит довольно приятное впечатление своей игрой! Может и авантюрно как для новеньких в АПЛ, наверное стоило отсидеться в обороне да зацепиться за нулевую ничью, но смотреть на них приятно. А у Челси реально правильный ход поставить на воспитанников, хоть они и забуксовали и могут даже на сезон другой выпасть из топ 6, и почти наверняка выпадут из топ 4 , но парни из молодёжки получат опыт и вырастут в хороших игроков.Маунт уже хорошо себя проявляет, Абрахам сегодня тоже открыл счёт своим голом за Челси и пару раз пытался хорошие передачи придумать для партнёров. А там ещё Лофтусчик и Одои подтянутся, как травмы залечат, станет веселее однозначно! Но главное Рюдигер поскорее бы вернулся, а то пара ЦЗ хромает конкретно. Не так всё страшно в Челси как казалось после матча с МЮ.

      0
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      Рейтинг: +1901

      BlackMurder 13 часов назад

      Лэмпард должен взяться за ум,зачем Английскому клубу 11 игроков легионеров!!!маразм же !!!!Все правильно,да и я не скажу что дублеры у челси такие в данный момент высокого уровня, средняк уже

      0
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      Рейтинг: +283

      solodealer 14 часов назад

      Лишь Погребняк проделывал такие штуки...
      Теперь, вот, финн "погрёб" по имени Теему Пукки))
      Не долго "грёб" Павло - осыпался со стуком.
      Посмотрим: не окажется ли финн наш просто ПУКОМ)))

      0
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      Рейтинг: +1096

      Marley Bob 14 часов назад

      Довольно солидно по первым играм смотрятся Абрахам и Маунт.хотя,Жиру не привыкать выходить на замену.

      2
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      Рейтинг: +1053

      21082014 14 часов назад

      Челси можно поздравить с первой победой в чемпионате.проблемы в обороне существенны,но дорогу,как говорится,осилит идущий..

      4
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      Рейтинг: +600

      talgatnurzhanov2006 14 часов назад

      Наконец то. Начало есть. Фрэнк с первой победой в АПЛ

      3
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      Рейтинг: +3202

      dinar7777dinar 14 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Еле еле норвича выиграли щас будут орать что игра у них поставлена )))

      -4
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      Рейтинг: +978

      Борат > dinar7777dinar 14 часов назад

      Расскажи нам про силу барсы в матче с вильярреалом)))

      7
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      ...
      Рейтинг: +888

      Romio-xxx > dinar7777dinar 14 часов назад

      Уйди красиво с этого сайта.Самоуничтожься.

      5
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      ...
      Рейтинг: +109

      PopCorn963 > Борат 14 часов назад

      Что он тебе расскажет? Это же тупорылый глор Барселоны :}

      3
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      ...
      Рейтинг: +283

      solodealer > dinar7777dinar 14 часов назад

      Забыл, как Ливерпуль еле-еле выиграл у Челси в финале суперкубка?
      Не заметил , КТО ЗАБИВАЕТ У ЧЕЛСИ?
      Что ты про них вчера слышал?

      1
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      Рейтинг: +3202

      dinar7777dinar > Борат 14 часов назад

      Ну куда членси до вильяреала.

      -3
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      Рейтинг: +3202

      dinar7777dinar > dinar7777dinar 14 часов назад

      Девочки обижаются минусуют и строчат комментики . Членси дно .

      -2
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      ...
      Рейтинг: +888

      Romio-xxx > dinar7777dinar 13 часов назад

      П(а)НХ отсюда!!!

      3
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