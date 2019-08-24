АПЛ. «Челси» победил «Норвич» благодаря голам воспитанников клуба Абрахама и Маунта

В матче 3-го тура АПЛ «Челси» на выезде обыграл «Норвич» – 3:2.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Тэмми Абрахам. Еще один мяч забил полузащитник Мэйсон Маунт. Оба футболиста – воспитанники лондонского клуба.

У хозяев голом отличился Теему Пукки, у которого пять мячей на старте турнира.

Для Фрэнка Лэмпарда эта победа стала первой на посту главного тренера «Челси».

Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

Норвич – Челси – 2:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Абрахам, 3; 1:1 – Кантвелл, 6; 1:2 – Маунт, 17; 2:2 – Пукки, 30; 2:3 – Абрахам, 68.

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