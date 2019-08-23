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    «Уфа» должна заплатить, чтобы Круговой сыграл с «Зенитом». Матч – завтра

    Согласно условиям аренды, защитник «Уфы» Данил Круговой сможет сыграть в матче седьмого тура РПЛ против «Зенита» только при выплате определенной суммы башкирским клубом. Футболист был куплен действующими чемпионами на текущей неделе.

    «По условиям арендного соглашения, участие возможно. Но это будет стоить нам больших денег. Но это абсолютно нормально. Я бы даже сказал, правильно», – сказал «Матч ТВ» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.08.2019 23:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 7 часов назад

      Скажут пусть спасибо, что в аренде оставили. Может в ФНЛ и не вылетят.

      0
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      Рейтинг: +4545

      Агасфер 8 часов назад

      Миллер своего и тут не упустил!

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