«Уфа» должна заплатить, чтобы Круговой сыграл с «Зенитом». Матч – завтра

Согласно условиям аренды, защитник «Уфы» Данил Круговой сможет сыграть в матче седьмого тура РПЛ против «Зенита» только при выплате определенной суммы башкирским клубом. Футболист был куплен действующими чемпионами на текущей неделе.

«По условиям арендного соглашения, участие возможно. Но это будет стоить нам больших денег. Но это абсолютно нормально. Я бы даже сказал, правильно», – сказал «Матч ТВ» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.