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    «Зенит» объявил о переходе Кругового

    Защитник «Уфы» Данил Круговой стал игроком «Зенита».

    «Зенит» и «Уфа» достигли соглашения о переходе защитника. Контракт с игроком рассчитан на пять лет», – сообщается на сайте питерского клуба.

    По договоренности между клубами, Круговой проведет сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды.

    Ранее «Бизнес Online» сообщал, что «Зенит» приобрел Кругового за 2+0,5 миллионов евро.

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    21.08.2019 14:02
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 17:40

      Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро, а заплатили 2+0,5 миллионов евро. С чего это вдруг?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3554

      CSKA57 21 августа 2019, 15:02

      В принципе, молодцы! Выкупили и оставили на сезон в Уфе. Значит, не очень он был и нужен. Зато не дали купить его ЦСКА, которому он был нужен сейчас.

      1
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 21 августа 2019, 14:56

      Отдать 2+0,5 миллионов евро за своего воспитанника - "неплохой" бизнес.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3554

      CSKA57 > ААМ 21 августа 2019, 15:12

      Все это делалось, чтобы не достался конкуренту. Кстати, ЦСКА был заинтересован в его покупке по необходимости. На это место вернется из лазарета Щенников и есть Тикнизян. А если уже на то пошло, то Зенит может скоро скупить игроков всех команд и раздать их в аренду. Уже идет разговор о Миранчуках...

      0
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      Рейтинг: +779

      GSmall 21 августа 2019, 14:35

      Ну если Сутормин за 50,то этот тыщ за 20)

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 августа 2019, 14:20

      Уйдёт в Сочи в следующем сезоне.

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > BRO_football 21 августа 2019, 14:28

      В каком следующем, да уже могут отправить в легкую, а зимой 100% уйдет

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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 21 августа 2019, 14:10

      Данил Круговой. Жизнь по кругу. Зенит, Уфа, Зенит, Уфа...

      0
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      Рейтинг: +42

      Сибирь За Зенит 21 августа 2019, 14:06

      С одной стороны хорошо, что собственного воспитанника вернули, а с другой, куда смотрит руководство и тренеры молодёжи? Он ещё 2 года назад бегал у нас в молодёжке. Неужели не видно было что парень перспективный?!

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      Рейтинг: +483

      headdevil > Сибирь За Зенит 21 августа 2019, 14:25

      Думаю эти 2 ляма были уплачены за возможность игроку молодежки получить опыт в основе

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > headdevil 21 августа 2019, 14:27

      Для этого существует аренда

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      Рейтинг: +483

      headdevil > GoldPlayFIFARus9 21 августа 2019, 15:01

      Для того, чтобы отправить в аренду, нужно сразу заключить контракт, а так отдают бесплатно с правом выкупа.

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