«Зенит» объявил о переходе Кругового

Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро, а заплатили 2+0,5 миллионов евро. С чего это вдруг?
Защитник «Уфы» Данил Круговой стал игроком «Зенита».
«Зенит» и «Уфа» достигли соглашения о переходе защитника. Контракт с игроком рассчитан на пять лет», – сообщается на сайте питерского клуба.
По договоренности между клубами, Круговой проведет сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды.
Ранее «Бизнес Online» сообщал, что «Зенит» приобрел Кругового за 2+0,5 миллионов евро.
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
- Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.