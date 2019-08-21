«Зенит» объявил о переходе Кругового

Защитник «Уфы» Данил Круговой стал игроком «Зенита».

«Зенит» и «Уфа» достигли соглашения о переходе защитника. Контракт с игроком рассчитан на пять лет», – сообщается на сайте питерского клуба.

По договоренности между клубами, Круговой проведет сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды.

Ранее «Бизнес Online» сообщал, что «Зенит» приобрел Кругового за 2+0,5 миллионов евро.