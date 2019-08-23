Регилон покинул поле в матче против «Гранады». Защитника унесли на носилках

Защитник «Севильи» Серхио Регилон покинул поле из-за травмы в матче 2-го тура Примеры против «Гранады».

В первом тайме футболист неудачно пошел в стык, после чего Регилону потребовалась помощь. Серхио не сдерживал слез, его унесли на носилках.

На момент публикации новости в матче «Гранада» – «Севилья» перерыв при ничейном счете – 0:0.