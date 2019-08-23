Регилон покинул поле в матче против «Гранады». Защитника унесли на носилках

Пожалуй не смог самостоятельно покинуть поле, раз унесли.
Защитник «Севильи» Серхио Регилон покинул поле из-за травмы в матче 2-го тура Примеры против «Гранады».
В первом тайме футболист неудачно пошел в стык, после чего Регилону потребовалась помощь. Серхио не сдерживал слез, его унесли на носилках.
На момент публикации новости в матче «Гранада» – «Севилья» перерыв при ничейном счете – 0:0.
- Этим летом «Севилья» арендовала защитника у «Реала».
- В дебютной игре 1-го тура Ла Лиги Регилон забил гол «Эспаньолу» (2:0).