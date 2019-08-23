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    Регилон покинул поле в матче против «Гранады». Защитника унесли на носилках

    Защитник «Севильи» Серхио Регилон покинул поле из-за травмы в матче 2-го тура Примеры против «Гранады».

    В первом тайме футболист неудачно пошел в стык, после чего Регилону потребовалась помощь. Серхио не сдерживал слез, его унесли на носилках.

    На момент публикации новости в матче «Гранада» – «Севилья» перерыв при ничейном счете – 0:0.

    • Этим летом «Севилья» арендовала защитника у «Реала».
    • В дебютной игре 1-го тура Ла Лиги Регилон забил гол «Эспаньолу» (2:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2019 22:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2658

      TOL47 9 часов назад

      Пожалуй не смог самостоятельно покинуть поле, раз унесли.

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