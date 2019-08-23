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    Быстров: «Смотрю я на Берга и Намли и думаю, сколько бы шансов давали русскому футболисту с такой игрой?»

    Экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров подвел итог поражению команды от «Олимпиакоса» в квалификации Лиги чемпионов (0:4).

    — На пресс-конференции Матвеев сказал: «На ход игры повлияла травма Кабелла. Комбинировать и переходить к атакующим действиям стало сложнее».

    — Не согласен. Один игрок не может влиять на действия всей команды. Кабелла — хороший футболист, но он и в предыдущих матчах вспыхивал эпизодами. Меня другое удивляет.

    — Что же?

    — Кто вытащил ответный матч с «Порту»? Шапи! Парень отыграл прекрасно, сделал дубль. Почему же сейчас в основе не вышел? Что могло произойти с ним за неделю?

    А вот Берг вновь играл с первых минут. Хотя в Португалии вообще ничем не запомнился.

    — Это правда.

    — Вот смотрю я на Берга, Намли и думаю, сколько бы шансов давали русскому футболисту с такой игрой? Да он бы после первого неудачного матча уже сидел бы на лавочке. Или отправился бы в «Краснодар-2».

    • 33-летний Берг перешел в российский клуб летом свободным агентом. 25-летинй Намли – из голландского «Зволле» за 2 миллиона евро.
    • Ответный матч состоится 27-го августа в Краснодаре.

    «Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)

    Да, «Краснодар» провалился. Но «Олимпиакос» реально силен

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2019 09:26
    Комментарии20
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      Рейтинг: -5683

      Январь 59 9 часов назад

      В первом своём Сезоне нынешний Вандерсон, тоже мало чего показывал. И косячил, и обрезал, и пулял по воробьям. Намли пожалуй первую игру провалил, и сразу загонять его в ФНЛ рановато. с Бергом конечно вопросов побольше, наверняка даже больше чем в первом сезоне с Вандерсоном. Но Игнатьев и Ари далеко не всегда показывали результат. Я очень надеялся. что в игре против Тамбова, Игнатьев покажет высоту своего уровня, однако -увы. Фьёлусон и Камболов тоже не мало ошибаются, и в последней игре накосячили целый ворох ошибок. Честно говоря и М.Сафонов-совсем не тот , что был в конце прошлого сезона. Пока что никто из игроков основы не показал уровня Кри7Ро. Так что сыпать пепел на голову двух игроков не стоит. Критиковать всегда проще , чем самому показывать уровень ЛеоМе. Кстати Быстров далеко не всегда был великим и могучим.

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      Рейтинг: +2658

      TOL47 > Январь 59 9 часов назад

      Косячит и нервничает вся команда, значит в руководстве мотивация провальная, уже не первую игру мандраж командный.

      0
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      Рейтинг: +2658

      TOL47 > Январь 59 9 часов назад

      Удачи с Локо, там надо себя показать, Палыч хороший тренер, халява не проскочит.

      0
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 13 часов назад

      Молодец, Вовик, правильно озвучил, что накупили гумна. Все видят, но почему-то помалкивают.

      1
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      Рейтинг: +2658

      TOL47 > paracetamol 9 часов назад

      Берга свободным взяли, как и Зенит Маркиза очень парни похожие, в смысле что ничего не показывают.

      0
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      Рейтинг: +219

      Artemka444 18 часов назад

      было же видно по бергу что он не тянет,а почему его ставят не понятно!!!
      Полностью ошибка тренерского штаба!!!

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      Рейтинг: +1207

      Томик > Artemka444 16 часов назад

      Почему ставят? Да он с таким условием пришёл, скорее всего - в ЛЧ играть. Приходится.

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      Рейтинг: +652

      Niko 18 часов назад

      В целом согласен. Шапи точно достоин играть в основе, да и игнатьев куда интереснее берга

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      Рейтинг: +3071

      momwig_ 19 часов назад

      Ерунда. Вот как раз русскому (ну или россиянину) давали бы и давали (да и дают), потому что - паспорт.

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      Рейтинг: +2098

      Chesn0k > momwig_ 18 часов назад

      в лиге европы?

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      Рейтинг: +632

      GSmall 20 часов назад

      Русскому не знаю,но Россиянину не дали бы)

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      Рейтинг: +456

      ФК_Полоцк 20 часов назад

      Сколько лет Чалову давали?)

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      Рейтинг: +1236

      general.lizyukov 20 часов назад

      Не пори чушь, российским футболистам шансов дают на порядки больше, достаточно на любое "дарование" посмотреть: из матча в матч привозит, ошибается, не использует моменты, мажет и т.д., а его в основу ставят. Потому что паспорт, потому что лимит. Не по спортивным качествам, а по паспорту выпускают.
      Понятно, что систему подготовки развалили и пока очень слабая подготовка своей молодежи. Ну так а что вы хотели? "Что, б..., не нравится демократия?" (С)

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      Рейтинг: +160

      СвинкаСправедливости > general.lizyukov 19 часов назад

      Так нам поэтому нужно покупать второсортный шлак?

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      Рейтинг: +1236

      general.lizyukov > СвинкаСправедливости 18 часов назад

      Ты это владельцам клубов скажи. Я его что ли купил?
      В нашей конюшне такое редко, но бывает. А у других так раз за разом. ИМХО, заурядный отмыв бабла. Даже в перехваленном Краснодаре.

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      Рейтинг: +1314

      РМЗ 21 час назад

      Быстров прав

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      Рейтинг: -5683

      Январь 59 > РМЗ 9 часов назад

      Для РМЗ любая критика быков -правда.

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      Рейтинг: +162

      Я - легенда 21 час назад

      Тренерский штаб перемудрил. Снова, как и раньше, оставили Шапи в качестве "секретного оружия". И вот результат.

      А статус свободного агента Берга да 2 миллиона всего за Намли о чём-то да говорят.

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