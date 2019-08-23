Быстров: «Смотрю я на Берга и Намли и думаю, сколько бы шансов давали русскому футболисту с такой игрой?»

Экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров подвел итог поражению команды от «Олимпиакоса» в квалификации Лиги чемпионов (0:4).

— На пресс-конференции Матвеев сказал: «На ход игры повлияла травма Кабелла. Комбинировать и переходить к атакующим действиям стало сложнее».

— Не согласен. Один игрок не может влиять на действия всей команды. Кабелла — хороший футболист, но он и в предыдущих матчах вспыхивал эпизодами. Меня другое удивляет.

— Что же?

— Кто вытащил ответный матч с «Порту»? Шапи! Парень отыграл прекрасно, сделал дубль. Почему же сейчас в основе не вышел? Что могло произойти с ним за неделю?

А вот Берг вновь играл с первых минут. Хотя в Португалии вообще ничем не запомнился.

— Это правда.

— Вот смотрю я на Берга, Намли и думаю, сколько бы шансов давали русскому футболисту с такой игрой? Да он бы после первого неудачного матча уже сидел бы на лавочке. Или отправился бы в «Краснодар-2».

33-летний Берг перешел в российский клуб летом свободным агентом. 25-летинй Намли – из голландского «Зволле» за 2 миллиона евро.

Ответный матч состоится 27-го августа в Краснодаре.

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