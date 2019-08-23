Быстров: «Смотрю я на Берга и Намли и думаю, сколько бы шансов давали русскому футболисту с такой игрой?»

В первом своём Сезоне нынешний Вандерсон, тоже мало чего показывал. И косячил, и обрезал, и пулял по воробьям. Намли пожалуй первую игру провалил, и сразу загонять его в ФНЛ рановато. с Бергом конечно вопросов побольше, наверняка даже больше чем в первом сезоне с Вандерсоном. Но Игнатьев и Ари далеко не всегда показывали результат. Я очень надеялся. что в игре против Тамбова, Игнатьев покажет высоту своего уровня, однако -увы. Фьёлусон и Камболов тоже не мало ошибаются, и в последней игре накосячили целый ворох ошибок. Честно говоря и М.Сафонов-совсем не тот , что был в конце прошлого сезона. Пока что никто из игроков основы не показал уровня Кри7Ро. Так что сыпать пепел на голову двух игроков не стоит. Критиковать всегда проще , чем самому показывать уровень ЛеоМе. Кстати Быстров далеко не всегда был великим и могучим.
Экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров подвел итог поражению команды от «Олимпиакоса» в квалификации Лиги чемпионов (0:4).
— На пресс-конференции Матвеев сказал: «На ход игры повлияла травма Кабелла. Комбинировать и переходить к атакующим действиям стало сложнее».
— Не согласен. Один игрок не может влиять на действия всей команды. Кабелла — хороший футболист, но он и в предыдущих матчах вспыхивал эпизодами. Меня другое удивляет.
— Что же?
— Кто вытащил ответный матч с «Порту»? Шапи! Парень отыграл прекрасно, сделал дубль. Почему же сейчас в основе не вышел? Что могло произойти с ним за неделю?
А вот Берг вновь играл с первых минут. Хотя в Португалии вообще ничем не запомнился.
— Это правда.
— Вот смотрю я на Берга, Намли и думаю, сколько бы шансов давали русскому футболисту с такой игрой? Да он бы после первого неудачного матча уже сидел бы на лавочке. Или отправился бы в «Краснодар-2».
- 33-летний Берг перешел в российский клуб летом свободным агентом. 25-летинй Намли – из голландского «Зволле» за 2 миллиона евро.
- Ответный матч состоится 27-го августа в Краснодаре.
«Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)
Да, «Краснодар» провалился. Но «Олимпиакос» реально силен