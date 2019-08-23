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    Президент «Урала» – об отказе приглашать иностранных тренеров: «Почему мы должны отдавать наши деньги за рубеж?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему клуб никогда не приглашал на пост главного тренера иностранных специалистов.

    – В «Урале» никогда не работал иностранный тренер. Не хватает денег, или это принципиальная позиция клуба?

    - Почему мы должны отдавать наши деньги за рубеж? Пусть работают наши тренеры. Наша школа всегда была приличной. Посмотрите, сколько спартаковцев сейчас при деле. У кого-то получается, у кого-то не очень. У Димки Аленичева не все сложилось в «Енисее», зато ранее он вывел красноярцев в Премьер-лигу. Нет, мы не ставим шлагбаум для иностранцев. Но пока у нас есть Парфенов. Дай бог, чтобы он у нас был долго. А то складывается у людей впечатление, что Иванов всех выгоняет.

    – Неправда?

    – Да ни с одним тренером я плохо не расстался! Где-то стечение обстоятельств, где-то еще что-то... Побегалов у нас пять лет работал и ничего.

    – А кто для вас образец тренера, Григорий Викторович?

    – Всегда был и остается Валерий Васильевич Лобановский. Я восхищался его работой, тем, как он строил команду. Это по-настоящему творческий человек, перед которым я всегда буду преклоняться. Что касается современных руководителей клуба, то мне очень нравится Галицкий.

    • По итогам шести туров «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Екатеринбургская команда набрала со старта чемпионата семь очков.
    • Бюджет клуба – 1 миллиард 50 миллионов рублей.

    Президент «Урала»: «Если бы у нас были не рублевые зарплаты, мы могли бы «крякнуть» еще в 2014 году»

    Президент «Урала»: «Я никогда не откажусь от своих слов. Для Мамаева у нас двери открыты»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2019 00:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4038

      la verdad 14 часов назад

      Бюджет клуба 1,5 миллиарда рублей налогоплательщиков. Профессионалы по освоению средств :)

      0
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      Рейтинг: +4331

      subbotaspartak 16 часов назад

      А если мы отдадим деньги тренеру россиянину, они каким-то образом другим россиянам достанутся?

      0
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      Рейтинг: +2668

      paracetamol 22 часа назад

      Галицкий - не тренер и поставил тренером туповатого молокососа.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +198

      Алеха32 22 часа назад

      Все наши алигархи за рубежом деньги хранят и им выгодно,а Уралу не выгодно. Странные они какие то.)

      0
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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 23 августа, 06:38

      Игроков тогда не надо приглашать иностранных

      2
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      Рейтинг: +2805

      САДЫЧОК > KLIM777 17 часов назад

      И мячи и футболки и бутсы нужно покупать наши !...Бред сумасшедшего !

      0
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      Рейтинг: +8395

      DeStar 23 августа, 02:39

      Гончаренко ведь тренировал урал да?)

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