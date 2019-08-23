Президент «Урала» – об отказе приглашать иностранных тренеров: «Почему мы должны отдавать наши деньги за рубеж?»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему клуб никогда не приглашал на пост главного тренера иностранных специалистов.

– В «Урале» никогда не работал иностранный тренер. Не хватает денег, или это принципиальная позиция клуба?

- Почему мы должны отдавать наши деньги за рубеж? Пусть работают наши тренеры. Наша школа всегда была приличной. Посмотрите, сколько спартаковцев сейчас при деле. У кого-то получается, у кого-то не очень. У Димки Аленичева не все сложилось в «Енисее», зато ранее он вывел красноярцев в Премьер-лигу. Нет, мы не ставим шлагбаум для иностранцев. Но пока у нас есть Парфенов. Дай бог, чтобы он у нас был долго. А то складывается у людей впечатление, что Иванов всех выгоняет.

– Неправда?

– Да ни с одним тренером я плохо не расстался! Где-то стечение обстоятельств, где-то еще что-то... Побегалов у нас пять лет работал и ничего.

– А кто для вас образец тренера, Григорий Викторович?

– Всегда был и остается Валерий Васильевич Лобановский. Я восхищался его работой, тем, как он строил команду. Это по-настоящему творческий человек, перед которым я всегда буду преклоняться. Что касается современных руководителей клуба, то мне очень нравится Галицкий.

По итогам шести туров «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Екатеринбургская команда набрала со старта чемпионата семь очков.

Бюджет клуба – 1 миллиард 50 миллионов рублей.

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