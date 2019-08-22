Президент «Урала»: «Если бы у нас были не рублевые зарплаты, мы могли бы «крякнуть» еще в 2014 году»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что все игроки команды получают зарплаты в российских рублях.

– Как вам идея о переходе клубов на рублевые зарплаты?

– Если бы у нас были не рублевые зарплаты, мы могли бы «крякнуть» еще в 2014 году.

– Неужели легионеры тоже в рублях получают и не ропщут?

– А что поделать? Если курс упадет, они, получается, будут получать больше? Уже был такой момент. У нас ни разу не было такого, чтобы кому-то прописывали зарплату в долларах или евро. Мы находимся в рублевой стране.