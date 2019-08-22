Президент «Урала»: «Если бы у нас были не рублевые зарплаты, мы могли бы «крякнуть» еще в 2014 году»

Такую сказку пропукал
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что все игроки команды получают зарплаты в российских рублях.
– Как вам идея о переходе клубов на рублевые зарплаты?
– Если бы у нас были не рублевые зарплаты, мы могли бы «крякнуть» еще в 2014 году.
– Неужели легионеры тоже в рублях получают и не ропщут?
– А что поделать? Если курс упадет, они, получается, будут получать больше? Уже был такой момент. У нас ни разу не было такого, чтобы кому-то прописывали зарплату в долларах или евро. Мы находимся в рублевой стране.
- По итогам шести туров «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Екатеринбургская команда набрала со старта чемпионата семь очков.
- Бюджет клуба – 1 миллиард 50 миллионов рублей.