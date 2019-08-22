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    Президент «Урала»: «Если бы у нас были не рублевые зарплаты, мы могли бы «крякнуть» еще в 2014 году»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что все игроки команды получают зарплаты в российских рублях.

    – Как вам идея о переходе клубов на рублевые зарплаты?

    – Если бы у нас были не рублевые зарплаты, мы могли бы «крякнуть» еще в 2014 году.

    – Неужели легионеры тоже в рублях получают и не ропщут?

    – А что поделать? Если курс упадет, они, получается, будут получать больше? Уже был такой момент. У нас ни разу не было такого, чтобы кому-то прописывали зарплату в долларах или евро. Мы находимся в рублевой стране.

    • По итогам шести туров «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Екатеринбургская команда набрала со старта чемпионата семь очков.
    • Бюджет клуба – 1 миллиард 50 миллионов рублей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2019 23:00
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1436

      Axe111 23 августа, 02:08

      Такую сказку пропукал

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