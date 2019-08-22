Бюджет «Урала» превышает 1 миллиард

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о бюджете клуба.

– За счет чего вам удалось увеличить бюджет «Урала» ? И каким он вообще вам снится?

– Хоть и говорят, что деньги в футбол не играют, но без них команду не выстроишь. Ведь более сильные игроки уходят туда, где больше денег. У нас бюджет формируется из трех источников.

– А каков нынешний бюджет «Урала»?

– Раньше он составлял 900 миллионов. Теперь – 1 миллиард 50 миллионов рублей.

– Этих средств еще хватает на школу и молодежный состав?

– Это все в бюджете клуба: и молодежный состав, и «Урал-2». Мы уже научились жить на то, что имеем.