Бюджет «Урала» превышает 1 миллиард

это даже не 13 с половиной миллионов евро
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о бюджете клуба.
– За счет чего вам удалось увеличить бюджет «Урала» ? И каким он вообще вам снится?
– Хоть и говорят, что деньги в футбол не играют, но без них команду не выстроишь. Ведь более сильные игроки уходят туда, где больше денег. У нас бюджет формируется из трех источников.
– А каков нынешний бюджет «Урала»?
– Раньше он составлял 900 миллионов. Теперь – 1 миллиард 50 миллионов рублей.
– Этих средств еще хватает на школу и молодежный состав?
– Это все в бюджете клуба: и молодежный состав, и «Урал-2». Мы уже научились жить на то, что имеем.
- По итогам шести туров «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Екатеринбургская команда набрала со старта чемпионата семь очков.
- Этим летом клуб потратил на усиление состава 812 тысяч евро (данные Transfermarkt).