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    Бюджет «Урала» превышает 1 миллиард

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о бюджете клуба.

    – За счет чего вам удалось увеличить бюджет «Урала» ? И каким он вообще вам снится?

    – Хоть и говорят, что деньги в футбол не играют, но без них команду не выстроишь. Ведь более сильные игроки уходят туда, где больше денег. У нас бюджет формируется из трех источников.

    – А каков нынешний бюджет «Урала»?

    – Раньше он составлял 900 миллионов. Теперь – 1 миллиард 50 миллионов рублей.

    – Этих средств еще хватает на школу и молодежный состав?

    – Это все в бюджете клуба: и молодежный состав, и «Урал-2». Мы уже научились жить на то, что имеем.

    • По итогам шести туров «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Екатеринбургская команда набрала со старта чемпионата семь очков.
    • Этим летом клуб потратил на усиление состава 812 тысяч евро (данные Transfermarkt).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2019 22:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: +329

      fhnv 15 часов назад

      это даже не 13 с половиной миллионов евро

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      Рейтинг: +1106

      Фан666 22 августа, 23:27

      Нужно запретить финансирование футбола из бюджета и гос компаний

      0
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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 > Фан666 23 августа, 06:53

      тогда чемпионат превратиться в чемпионат Белоруссии, это устроит?

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      Рейтинг: +3238

      Viper for CSKA > KLIM777 23 часа назад

      Краснодар, Спартак и ЦСКА же умудряются существовать и неплохих результатов добиваться. Они разве превратились в условный Динамо Минск? Отнюдь. А вот большинство остальных наших клубов от гос финансирования клещами не оторвёшь. Значительного развития никакого нет, а деньги мешками из налогов отчисляются. Сделайте тогда вход на стадионы бесплатным или хотя бы матчи бесплатно показывайте, ведь мы за всё это платим. Нет-нет, как же, нужно же клубам деньги зарабатывать как-то, капитализм же, мало же им отчисляют. Капитализм на гос пайке, отлично устроились. Пили бабло и не парься.

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      Рейтинг: +1106

      Фан666 > KLIM777 21 час назад

      Если не могут как в Англии, пусть будет как в Белоруссии. У нас министры официально меньше получают, чем условный Заболотный. Пусть тогда губернатором или премьером будет Дзюба, раз он такой гениальный

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