Президент «Урала»: «Я никогда не откажусь от своих слов. Для Мамаева у нас двери открыты»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что по-прежнему готов пригласить в клуб полузащитника Павла Мамаева.

– Вы сказали очень добрые слова о Галицком. При этом после истории с Кокориным и Мамаевым он жестко заявил, что «Краснодар» отказывается от Мамаева. А почему вы готовы протянуть руку Павлу?

– Я уже не раз говорил, что Кокорин и Мамаев талантливые футболисты. Но, как выяснилось, они не знают жизни. Увы, но порой даже люди постарше, когда на них падают большие деньги, не всегда могут ими распорядиться. Сейчас этим ребятам очень тяжело. И мое мнение – их надо поддержать.

– Они скоро должны освободиться. Вы действительно не отказываетесь от своих слов и можете сказать: «Приходи, парень, мы тебе поможем встать на ноги и заиграть?»

– Я никогда не откажусь от своих слов. Если бы Мамаев и Кокорин на деньги, которыми мы располагаем, пришли в «Урал», думаю, что и главный тренер дал бы им шанс. Сейчас, насколько я знаю, «Зенит» хочет продлить контракт с Кокориным. А для Мамаева у нас двери открыты.

«Краснодар» собирается расторгнуть контракт с Мамаевым после его выхода из исправительной колонии.

Ожидается, что футболист выйдет на свободу в ноябре этого года.

В последний раз хавбек принимал участие в официальном матче 7 октября 2018 года.

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