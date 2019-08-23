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    Кононов: «В целом игра была равной, но мы не доводили атаки до логического завершения»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги».

    «Тяжeлый матч. Проиграли – 1:0. В целом игра была равной, но мы не доводили атаки до логического завершения, много ошибались. Что касается обороны, то, в принципе, строго действовали, за исключением того эпизода, когда нам забили мяч.

    Кто виноват в эпизоде с голом? Мы разберeм, как пропустили. А в целом, ошиблись в начальной стадии атаки. Я сделал две замены, поэтому не хватило нам игрока. Может, надо было менять и Понсе, но так как ход игры был равным, я захотел сделать именно такие замены.

    У Мирзова нет взаимопонимания с другими футболистами? Не хотел бы касаться отдельных игроков. Да, мы проиграли, но у нас еще есть шанс в Москве», – сказал Кононов.

    • Ответный матч между «Спартаком» и «Брагой» состоится 29 августа в Москве.
    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Брага» – «Спартак».

    Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле

    Источник: «Чемпионат»

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    23.08.2019 00:17
    Комментарии25
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      Рейтинг: +5875

      derrik2000 19 часов назад

      ЁПРСТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Даже во сне в 90-е не было такого, чтобы я стал обсуждать матч Спартака с какой-то заштатной испанской командой в какой-то дешёвке-турнире относительных неудачников своих национальных чемпионатов да ещё и НАДЕЯТЬСЯ, что, мол, в Москве мы ИМ - если всё сложится удачно - "отгрузим трёшку" ((((((((((((((((((((((((


      Позор, позор... всему нашему футболу... (((
      До чего довели уровень нашего чемпионата (((((((((((((((((((((

      1
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      Рейтинг: +1201

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 20 часов назад

      Какой наставник -- такой и результат.

      0
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      Рейтинг: +884

      amazonaws 20 часов назад

      ...Кононов нашел причину поражения от «Браги»???...
      ***
      Причина одна - ТРУСОСТЬ!!!
      Элементарная, обычная ТРУСОСТЬ и ничего больше!!!
      Олимпиакос так напугал Спартак, четырьмя сухарями Краснодару, что спартаковцы, с перепугу, не знали куда бежать и в какие ворота забивать.
      Выставили автобус и стали отбиваться, а про атаку забыли и не до неё!
      Кабы только не пропустить от ЗАБИВНОЙ Браги.
      Меньше ТРЁХ в последних играх Брага не забивала.
      И эта скорострельность Браги СИЛЬНО напугала игроков, Кононова и Спартак.
      Это ещё хорошо, что спартаковцы ТРИ не пропустили.
      Автобус поставили, ГОЛ пропустили, а сами не смогли забить.
      Атака беззубая, защита дырявая.

      Лимит на везение у Спартака, в матче с ЦСКА, закончился.
      Спартаку в Москве придётся попотеть иначе Кононова загонят за Можай!!!
      Португальцы перекрыли спартаковским футбольный кислород, а сами дожали и ВЫЖАЛИ максимум.
      Спартак показал какую-то беспомощность, да и Брага немного струсила и не лезла на рожон, как бы чего не вышло.
      Спартак испугался Браги, а Брага испугалась Спартака.
      Вот так, с ПЕРЕПУГУ, и играли всю игру с оглядкой на соперника.
      Игроки Спартака сами не поняли, почему они испугались соперника и к тому же проиграли.
      Спартак не горюй!
      Надо лучше готовиться и не бояться соперника.
      Причина поражения Спартака от Браги - элементарная ТРУСОСТЬ!!!

      -2
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      Рейтинг: +17

      mp7700 20 часов назад

      Да нормально играли, то что после дерби будет спад и не все будет получаться, было и ежу понятно. Поэтому что разводить демогогию)))

      2
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      Рейтинг: +329

      fhnv 21 час назад

      В каком месте ровная клоун!

      0
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      Рейтинг: +20431

      gol_kak_sokol 21 час назад

      Еслм бы Бакаев не звездился -"Да я, да мы всех порвем", а вместо того, чтобы лупить по воротам, катнул бы чуть дальше на Шюррле, глядишь и не было бы всех этих воплей о плохом тренере и плохой игре. Я не считаю Конана хорошим тренером для Спартака, но надо реально смотреть на вещи - сейчас игра улучшилась, и не время разводить нюни и злорадствовать. Не берите пример с местных хейтеров. Надеюсь, сможем пройти Брагу в Москве.

      1
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      Рейтинг: +976

      Борат 21 час назад

      Вот так, господа!
      Спартак играл на равных с 4-й командой Португалии! Это вам не козявки трескать! Можно гордиться!!!

      0
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      Рейтинг: +401

      Mister_Tomsk 22 часа назад

      если вылетят, выпнут тебя дядя, а может быть и тетя)

      0
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      Рейтинг: +419

      Красный май > Mister_Tomsk 20 часов назад

      Ну почему же? Кононов очень удобен Федуну, ведь на сегодня притягивает большую часть негатива. И Федун принялся за старое, лезет в команду активно: я купил Тиля, в матче с Брагой новый опорник уже будет на поле. люсь, если некоторых футболеров проталкивает в состав. Так что Кононову надо очень "постараться", чтобы до конца сезона быть уволенным.

      1
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      Рейтинг: +11717

      slavutiq70 22 часа назад

      Такой ужасной игры в пас я не видел у Спартака не когда,,,,две три передачи и те с трудом,,,,,выхода в атаку через пас нет,,,,,,команда не знает как играть,,,,,,,работы тренера не видно вообще даже в победном дерби ,,,удачно просто индивидульно сыграли,,,,,,Гулиев и Мирзов очень печалят,,,,,,Умяров вышел и начал бороться парню надо время давать,,,,,

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      Рейтинг: +3642

      ivan-football-fan 22 часа назад

      Врёт...И это ОЧЕНЬ ПЛОХО!
      Значит, знает, что ...НЕ ЗНАЕТ ЧЁ ДЕЛАТЬ...НЕ УМЕЕТ!
      Бедный Шурле..Куда он попал??!! Да ему просто играть не с кем!)))
      Тут на уровне тренера нет понятия ОБ ИГРЕ! Сплошной "ЧЕРЧЕСОВСКИЙ" бей-беги...
      А он (Шурле), когда переходил, наверное читал про "спартаковскую тики-таку"...про Тихонова, Цымбаларя, Титова, Аленичева, ...Мостового...

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      Рейтинг: +419

      Красный май > ivan-football-fan 20 часов назад

      Зачем ему читать что-либо кроме контракта? Он здесь временно. На год. Прочитал контракт, сложил зарплату плюс подъемные и вперёд. А читать про Титова сомнительное удовольствие для избранных.

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      Рейтинг: +32

      Рубин 666 > Красный май 19 часов назад

      Они сюда только за баблом и едут к сожалению....

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