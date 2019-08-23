Кононов: «В целом игра была равной, но мы не доводили атаки до логического завершения»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги».

«Тяжeлый матч. Проиграли – 1:0. В целом игра была равной, но мы не доводили атаки до логического завершения, много ошибались. Что касается обороны, то, в принципе, строго действовали, за исключением того эпизода, когда нам забили мяч.

Кто виноват в эпизоде с голом? Мы разберeм, как пропустили. А в целом, ошиблись в начальной стадии атаки. Я сделал две замены, поэтому не хватило нам игрока. Может, надо было менять и Понсе, но так как ход игры был равным, я захотел сделать именно такие замены.

У Мирзова нет взаимопонимания с другими футболистами? Не хотел бы касаться отдельных игроков. Да, мы проиграли, но у нас еще есть шанс в Москве», – сказал Кононов.

Ответный матч между «Спартаком» и «Брагой» состоится 29 августа в Москве.

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию игры «Брага» – «Спартак».

Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле