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    Газзаев: «Зачем «Краснодар» вдруг раскрылся и помчался вперед с шашками наголо, будто кубанские казаки?»

    Российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал результат первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос»«Краснодар» (4:0).

    «Причиной крупного поражения стали, прежде всего, грубейшие ошибки тренерского штаба, допущенные как при подготовке к игре, так и непосредственно во время матча. Во-первых, «Краснодар» после победы над «Порту», судя по всему, находился в состоянии легкой эйфории. Возможно, наш клуб переоценил свои силы и недооценил следующего соперника, поэтому недостаточно хорошо подготовился к нему.

    Между тем, «Олимпиакос» – команда с большим опытом выступлений в Лиге чемпионов, в отборочном турнире не пропустила ни разу и не проигрывает в этом году уже больше 20 матчей подряд. Это говорит о высочайшем уровне организации игры. Про «Краснодар» такого, увы, не скажешь. «Быки» не выглядели подготовленными тактически и психологически к игре такого уровня и накала.

    Во-вторых, удивил выбор стартового состава. Непонятно, почему в запасе остались Игнатьев и Шапи. Те, кто вышел вместо них, сыграли невзрачно. Да даже если бы «Краснодар» проиграл с Шапи и Игнатьевым в основном составе, молодые российские футболисты хотя бы набрались опыта... В то же время, понятно, что у российского клуба были и объективные кадровые трудности – травма Мартыновича и ранняя замена Кабелья.

    В-третьих, тренерский штаб «быков», на мой взгляд, абсолютно не справился с задачей разработать стратегию двухматчевого противостояния. В плей-офф нужно уметь действовать рационально и не позволять эмоциям тебя захлестнуть. К примеру, зачем при счете 0:1 или 0:2 команда вдруг раскрылась и помчалась вперед с шашками наголо, будто кубанские казаки? В результате 0:2 превратились в 0:4, и теперь дома надо побеждать 5:0, что с командой уровня «Олимпиакоса» вряд ли реально.

    В еврокубковых турнирах стратегия турнирной борьбы играет ключевую роль. Неслучайно даже «Манчестер Сити» из года в год испытывает проблемы именно в плей-офф, хотя обладает великолепным составом с поставленной игрой. Чемпионат Англии идет целый год, и на длинной дистанции турнира проще исправить допущенные оплошности и компенсировать осечки. А когда все решается в двух матчах, то заметно вырастает значение каждого тренерского решения и цена каждой ошибки. И атакующая открытая игра, которую регулярно демонстрирует «Манчестер Сити», выходит команде боком.

    «Краснодару» и его штабу не хватило опыта и умения выстраивать стратегию в плей-офф. Не раз отмечал, что считаю молодого тренера «Краснодара» Мусаева перспективным специалистом. Хочется верить, что полученный негативный опыт он сумеет правильно использовать в будущем. Вновь хочу подчеркнуть: красивый результат важнее красивой игры. Впрочем, в исполнении «Краснодара» мы, к большому сожалению, в Греции не увидели ни того, ни другого! Тем не менее, будем надеяться на чудо в ответной игре в Краснодаре. Хотя чудес в нашей жизни не бывает», – сказал Газзаев.

    • В среду в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» победил «Краснодар» со счетом 4:0.
    • Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2019 13:37
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2667

      paracetamol 13 часов назад

      Что за тренер такой мусаев? Даже сертификата не имеет, лень в школе учиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1314

      РМЗ 22 августа, 19:03

      Коровы не когда в жизни не станут кубанскими казаками . Думай что несёшь , усатый таракан

      1
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      ...
      Рейтинг: +6

      Вальдемар IV > РМЗ 22 августа, 20:49

      кубаноидов твоих в овраге доедают

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5680

      mihail200606 22 августа, 17:12

      Ну че накинулся.. Клуб получает первый опыт в ЛЧ.. Бывает..
      Мне показалось как то краснодар безвольно смотрелся.. Огня не было..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      Мост 22 августа, 15:24

      "Каждый мнит себя стратегом,видя бой со стороны".

      0
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    • ...
      Рейтинг: -538

      DonBaton 22 августа, 15:11

      Зачем,зачем? Да да тем,что провинциалки тупые

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1201

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 августа, 15:02

      Газзаев , вспомни Вардар.

      1
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      Рейтинг: +294

      dmzeus 22 августа, 14:51

      Все по делу

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      Рейтинг: +580

      juvseriy 22 августа, 14:47

      У тебя забыли спросить, давай в Аланию вкладывался умник, все что спер!

      -3
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      Рейтинг: +9337

      vladimir-7 22 августа, 14:13

      Ну что, В.Г.Газзаев прав, все хорошо обосновал и дал свои рекомендации
      для ответной игры в Краснодаре.

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