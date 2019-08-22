Corriere dello Sport: «Интер» принял 65-миллионное предложение «Наполи» по Икарди

Наполи для Икарди, очень возможно,наиболее приемлемый вариант.работать под руководством Карло-большая честь.
«Интер» согласился продать «Наполи» своего нападающего Мауро Икарди, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, неаполитанцы предложили за 26-летнего футболиста 65 миллионов евро. Такие условия устроили миланский клуб.
Теперь «Наполи» предстоит убедить самого аргентинца, который по-прежнему хочет перейти в «Ювентус».
- В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.