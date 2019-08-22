Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Corriere dello Sport: «Интер» принял 65-миллионное предложение «Наполи» по Икарди

    «Интер» согласился продать «Наполи» своего нападающего Мауро Икарди, сообщает Corriere dello Sport.

    По информации источника, неаполитанцы предложили за 26-летнего футболиста 65 миллионов евро. Такие условия устроили миланский клуб.

    Теперь «Наполи» предстоит убедить самого аргентинца, который по-прежнему хочет перейти в «Ювентус».

    • В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Источник: Corriere dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2019 07:41
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Marley Bob 22 августа, 15:22

      Наполи для Икарди, очень возможно,наиболее приемлемый вариант.работать под руководством Карло-большая честь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1449

      ItalianFootball 22 августа, 09:46

      Работает анти-ювентийская Антанта))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73410
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru