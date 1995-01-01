Йович – о слухах об уходе из «Реала»: «СМИ всегда заставляют меня смеяться»

Нападающий «Реала» Лука Йович опроверг слухи о возможном уходе из мадридского клуба.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала о желании «Милана» арендовать 21-летнего серба.

«Зидан верит в меня. Его мнение обо мне не изменилось за время нашего сотрудничества. Я учусь у него ежедневно. Мне это очень приятно, поскольку он, как игрок и тренер, находится на вершине мирового футбола.

Слухи об уходе из «Реала»? СМИ всегда заставляют меня смеяться. Думаю, такие истории будут появляться. Я привык к этому. Только время покажет, что является правдой. Я доволен тем, как клуб принял меня. Не жду выхода на поле во всех матчах. Но хочу поскорее забить. Знаю, что мое время придет. Уверен, что благодаря работе и приложенным усилиям я достигну своей цели», – сказал футболист.