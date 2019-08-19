Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    La Gazzetta dello Sport: «Милан» хочет арендовать у «Реала» Йовича

    Нападающий «Реала» Лука Йович до закрытия летнего трансферного окна может перейти в «Милан».

    По информации La Gazzetta dello Sport, на этой неделе клубы обсудят возможность годичной аренды 21-летнего серба.

    Йович – не единственная трансферная цель «Милана». Также они интересуются Анхелем Корреа («Атлетико») и Мариано Диасом («Реал»).

    • В июне «Реал» купил Йовича у «Айнтрахта».
    • Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.
    • Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +692

      VVadic 22 минуты назад

      Древзема будет играть вечно!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73334
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru