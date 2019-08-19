La Gazzetta dello Sport: «Милан» хочет арендовать у «Реала» Йовича

Нападающий «Реала» Лука Йович до закрытия летнего трансферного окна может перейти в «Милан».

По информации La Gazzetta dello Sport, на этой неделе клубы обсудят возможность годичной аренды 21-летнего серба.

Йович – не единственная трансферная цель «Милана». Также они интересуются Анхелем Корреа («Атлетико») и Мариано Диасом («Реал»).