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    Егоров: «Семак попросил, чтобы я извинился от его имени перед Матюниным»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, как разрешилась ситуация с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, который после матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» назвал судей «козлами».

    – Я разговаривал с Сергеем Богдановичем после его извинений в Instagram по телефону. Он извинился лично и попросил, чтобы я извинился от его имени перед Матюниным, так как у него нет телефона.

    – Вам вообще часто звонят представители клубов?

    – Бывает, что представители клубов звонят, просят объяснить решение арбитров. Это нормальный диалог. Если меня кто-то попросит объяснять что-то я всегда объясню.

    • Главный арбитр матча «Зенит» – «Ахмат» Алексей Матюнин не засчитал два гола петербуржцев.
    • После окончания игры пообщаться с судьями подошел помощник тренера Вильям де Оливейра.
    • Семак одернул его и сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать».

    Егоров: «Отмена гола Ригони – больная ошибка для нас»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +890

      amazonaws 22 минуты назад

      Семак извинился, а почему Матюнин ждёт ОСОБОГО приглашения???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +692

      VVadic 23 минуты назад

      Перестраховывается Богданыч! Но судьи то знают, что судили как козлы матч!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      RJM555 33 минуты назад

      Дааа какой же великий стал семак......жаль его

      1
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      Рейтинг: +79323

      Chernyi Lis > RJM555 29 минут назад

      надеюсь слово великий в ковычках...))

      1
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      Рейтинг: +79323

      Chernyi Lis 34 минуты назад

      всю жизнь теперь извиняйся перед народом за то как ты хочешь гопника мажора в команде оставить...!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2584

      mopecekca 53 минуты назад

      Тренеру любой другой команды уже считали бы количество матчей дисквы...

      3
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      Рейтинг: +10651

      sssrspartak > mopecekca 35 минут назад

      ну я уважаю богданыча больше других в зените,да он и не из зенита!всякое бывает!сам то иной раз напишешь в горячке здесь лобуду ,а потом самому противно становится!сейчас правда меньше!да и по-моему здесь сайт чище становится!меньше становится литейных с соккера!так и хотся сказать:ну ребята!!!давайте жить дружно!!

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      Рейтинг: +79323

      Chernyi Lis > sssrspartak 32 минуты назад

      мне представляется что ему скажут сверху то и делает без всяких противоречий..

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