Егоров: «Семак попросил, чтобы я извинился от его имени перед Матюниным»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, как разрешилась ситуация с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, который после матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» назвал судей «козлами».

– Я разговаривал с Сергеем Богдановичем после его извинений в Instagram по телефону. Он извинился лично и попросил, чтобы я извинился от его имени перед Матюниным, так как у него нет телефона.

– Вам вообще часто звонят представители клубов?

– Бывает, что представители клубов звонят, просят объяснить решение арбитров. Это нормальный диалог. Если меня кто-то попросит объяснять что-то я всегда объясню.

Главный арбитр матча «Зенит» – «Ахмат» Алексей Матюнин не засчитал два гола петербуржцев.

не засчитал два гола петербуржцев. После окончания игры пообщаться с судьями подошел помощник тренера Вильям де Оливейра .

. Семак одернул его и сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать».

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