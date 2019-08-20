Филипп, Гулиев и Анюков – в сборной 6-го тура РПЛ по версии InStat

Российская Премьер-лига объявила сборную 6-го тура по версии аналитического агентства InStat.

В команду недели вошли три игрока «Спартака», два игрока «Локомотива», «Крыльев Советов» и «Уфы», и по одному футболисту из ЦСКА и «Динамо».

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Брайан Идову («Локомотив»), Александр Пуцко («Уфа»), Самюэль Жиго («Спартак»), Александр Анюков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Аяз Гулиев («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА), Максимилиан Филипп («Динамо»).

Нападающие: Александр Соболев («Крылья Советов»), Сильвестр Игбун («Уфа»).

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