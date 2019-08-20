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    Филипп, Гулиев и Анюков – в сборной 6-го тура РПЛ по версии InStat

    Российская Премьер-лига объявила сборную 6-го тура по версии аналитического агентства InStat.

    В команду недели вошли три игрока «Спартака», два игрока «Локомотива», «Крыльев Советов» и «Уфы», и по одному футболисту из ЦСКА и «Динамо».

    Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

    Защитники: Брайан Идову («Локомотив»), Александр Пуцко («Уфа»), Самюэль Жиго («Спартак»), Александр Анюков («Крылья Советов»).

    Полузащитники: Аяз Гулиев («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА), Максимилиан Филипп («Динамо»).

    Нападающие: Александр Соболев («Крылья Советов»), Сильвестр Игбун («Уфа»).

    InStat – компания спортивной аналитики, которая занимается профессиональной статистикой, съемкой матчей, цифровым скаутингом и трансляциями. Основана в Москве в 2007 году.

    Источник: твиттер РПЛ

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