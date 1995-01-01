Кононов: «Жиго не дождется, что будет играть центральным нападающим»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о бомбардирских успехах защитника своей команды Самуэля Жиго.

«Жиго не дождется, что будет играть центральным нападающим, но вот так, из глубины, как защитник, пусть подключается. Он это любит на тренировках делать, кстати. Так что я буду только рад, если это будет приносить пользу», – сказал Кононов.

Жиго оформил дубль в матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА.

Всего в нынешнем сезоне француз забил три гола в восьми играх.

«Спартак» купил центрбека год назад у «Гента» за 8 миллионов евро.

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