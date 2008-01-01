Защитник «Спартака» Жиго оформил дубль в дерби с ЦСКА. До этого он забил 2 гола в 18 матчах

В матче 6-го тура РПЛ «Спартак» играет с ЦСКА.

К 88-й минуте команда Олега Кононова ведет в счете 2:1. Оба гола в свой актив записал защитник Самуэль Жиго.

Французский центрбек в дерби с армейцами забил столько же, сколько ранее за весь период выступлений в «Спартаке».