Защитник «Спартака» Жиго оформил дубль в дерби с ЦСКА. До этого он забил 2 гола в 18 матчах

это он за прошлые матчи отмазался !!! в последних играх косячил изрядно !
В матче 6-го тура РПЛ «Спартак» играет с ЦСКА.
К 88-й минуте команда Олега Кононова ведет в счете 2:1. Оба гола в свой актив записал защитник Самуэль Жиго.
Французский центрбек в дерби с армейцами забил столько же, сколько ранее за весь период выступлений в «Спартаке».
- Жиго присоединился к «Спартаку» летом 2018 года.
- Он перешел из «Гента» за 8 миллионов евро.
- В составе столичной команды игрок провел 19 матчей.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Спартак» – ЦСКА.