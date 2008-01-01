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    Защитник «Спартака» Жиго оформил дубль в дерби с ЦСКА. До этого он забил 2 гола в 18 матчах

    В матче 6-го тура РПЛ «Спартак» играет с ЦСКА.

    К 88-й минуте команда Олега Кононова ведет в счете 2:1. Оба гола в свой актив записал защитник Самуэль Жиго.

    Французский центрбек в дерби с армейцами забил столько же, сколько ранее за весь период выступлений в «Спартаке».

    • Жиго присоединился к «Спартаку» летом 2018 года.
    • Он перешел из «Гента» за 8 миллионов евро.
    • В составе столичной команды игрок провел 19 матчей.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Спартак» – ЦСКА.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии18
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      Рейтинг: +520

      vladimir63 26 минут назад

      это он за прошлые матчи отмазался !!! в последних играх косячил изрядно !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16848

      VVM1964 > vladimir63 24 минуты назад

      " Хороша к обеду ложка " )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Пастырь 36 минут назад

      Жиго конечно красавец, но не перестаю удивляться Шюррле. Это действительно мастер.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +149

      Serega 68 41 минуту назад

      3 ГОЛА ЖИГО КРАСАВЧИК

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2133

      a_who 45 минут назад

      Два в чужие , один в свои ! активно ! )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16848

      VVM1964 > a_who 27 минут назад

      И еще один Акинфеев вытащил )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +451

      Elisey13 57 минут назад

      Свои же болельщики на дымили на второй гол))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Молодец ! А еще Шуррле очень понравился - все может. Сегодня и Гулиев не чудил.

      3
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      Рейтинг: +8209

      Диктор 1 час назад

      С победой пацаны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1474

      erma 1 час назад

      Жиго, конечно забил, а по игре лучшие Шюрле и Максименко. Просто два столпа на которых все держится

      4
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      Рейтинг: +4764

      84aivengo 1 час назад

      увидимся на песчанной,"дорогие товарищи " .....

      0
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      Рейтинг: +1800

      Fancyfall 1 час назад

      молодца!

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