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    Новичок «Динамо» Филипп: «Могу забивать и другие голы. Еще буду прибавлять»

    Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп поделился впечатлениями от дебюта за московскую команду.

    25-летний немец вышел в стартовом составе на матч РПЛ с «Локомотивом» (1:2) и на третьей минуте забил гол прямым ударом со штрафного.

    — Это была хорошая игра, особенно в первом тайме. Мне давалась игра, пока были силы. Создали много моментов. Вообще, считаю, что «Динамо» должно было забивать еще один мяч. Но во втором тайме у меня начались небольшие проблемы с физической формой. Пока не готов играть все девяносто минут. Но все нормально, скоро буду готов на сто процентов.

    — Почему не получилось дожать «Локомотив»?

    — Нам не нужно было проигрывать этот матч. Пропустили необязательные голы. Да и пенальти, на мой взгляд, был спорным. Мы должны были сравнять, но получилось то, что получилось. Теперь будем работать еще больше. Чтобы дожимать соперников в концовках матчей. Допустили разные ошибки. Но мы молодая команда, будем учиться.

    — Во втором тайме вы взяли игру на себя. Хотели забить свой второй гол?

    — Да. Чувствовал в себе силы. В принципе, могу пробить с обеих ног, повести команду за собой, чтобы вернуть преимущество своей команде.

    — После вашего гола со штрафного у зрителей было невероятное удивление. Подумали, что в Россию еще один чемпион мира приехал.

    — Ну, конечно, я не чемпион мира (улыбается). Еще молодой, допускаю ошибки и только учусь. Могу забивать и другие голы. Еще буду прибавлять и покажу это других матчах. Конечно, для меня это особенный момент. Хотя забиваю такие удары достаточно часто. Можно сказать, что это мой фирменный удар.

    • «Динамо» купило Филиппа у дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Зарплата футболиста в московском клубе – 4 миллиона в год.
    • В прошлом сезоне форвард забил два гола в 23 матчах.

    Дебют нового «Динамо»: огромные траты, мощный гол Филиппа и провал в центре обороны

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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