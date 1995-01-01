Примера. Атлетико» победил «Хетафе», в матче два удаления и незабитый пенальти

«Атлетико» в матче первого тура Примеры с минимальным счетом обыграл на своем поле «Хетафе».

Единственный гол в первом тайме забил нападающий Альваро Мората. На 56-й минуте испанец не реализовал пенальти, который заработал новичок клуба Жоау Фелиш.

Команды заканчивали игру вдесятером. У «Хетафе» красную карточку получил 37-летний форвард Хорхе Малина, у «Атлетико» – защитник Ренан Лоди, которого летом хотел приобрести «Зенит».

Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

Атлетико – Хетафе – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мората, 23.

Незабитый пенальти: Мората, 56.

Удаления: Лоди, 42 – Молина, 38.

Бетис – Вальядолид – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Гвардиола, 63; 1:1 – Морон, 68; 1:2 – Плано, 89.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры