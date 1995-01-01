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    Примера. Атлетико» победил «Хетафе», в матче два удаления и незабитый пенальти

    «Атлетико» в матче первого тура Примеры с минимальным счетом обыграл на своем поле «Хетафе».

    Единственный гол в первом тайме забил нападающий Альваро Мората. На 56-й минуте испанец не реализовал пенальти, который заработал новичок клуба Жоау Фелиш.

    Команды заканчивали игру вдесятером. У «Хетафе» красную карточку получил 37-летний форвард Хорхе Малина, у «Атлетико» – защитник Ренан Лоди, которого летом хотел приобрести «Зенит».

    Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

    Атлетико – Хетафе – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мората, 23.

    Незабитый пенальти: Мората, 56.

    Удаления: Лоди, 42 – Молина, 38.

    Бетис – Вальядолид – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Гвардиола, 63; 1:1 – Морон, 68; 1:2 – Плано, 89.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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