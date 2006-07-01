АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас», победив в чемпионате Англии впервые с 2007 года

Настоящее британское рубилово.игра была равной,но хозяевам повезло чуть больше.
«Шеффилд Юнайтед» переиграл «Кристал Пэлас» в матче второго тура АПЛ.
Единственный и победный мяч в игре забил полузащитник Джон Лундстрем в начале второго тайма.
По итогам прошлого розыгрыша Чемпионшипа «ШЮ» вернулся в Премьер-лигу, из которой вылетел в сезоне-2006/07. Таким образом команда одержала свою первую победу в АПЛ с апреля 2007 года.
- «Шеффилд Юнайтед» – чемпион Англии в сезоне-1897/98.
Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур
Шеффилд Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Лундстрем, 47.