АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас», победив в чемпионате Англии впервые с 2007 года

«Шеффилд Юнайтед» переиграл «Кристал Пэлас» в матче второго тура АПЛ.

Единственный и победный мяч в игре забил полузащитник Джон Лундстрем в начале второго тайма.

По итогам прошлого розыгрыша Чемпионшипа «ШЮ» вернулся в Премьер-лигу, из которой вылетел в сезоне-2006/07. Таким образом команда одержала свою первую победу в АПЛ с апреля 2007 года.

«Шеффилд Юнайтед» – чемпион Англии в сезоне-1897/98.

Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур

Шеффилд Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Лундстрем, 47.

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