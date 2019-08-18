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     «Наполи» предлагает «Интеру» 65 миллионов за Икарди и готов включить в сделку Милика

    «Наполи» заинтересован в трансфере нападающего «Интера» Мауро Икарди.

    По информации La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы готовы предложить за аргентинца 65 миллионов евро. Также клуб рассматривает и другой вариант – заплатить меньшую сумму и включить в сделку форварда Аркадиуша Милика.

    Сам Икарди предпочитает перейти в «Ювентус». Туринцы, в свою очередь, ранее отказались обменять аргентинца на Пауло Дибалу.

    • Икарди выступает за «Интер» с 2013 года.
    • В активе 26-летнеего игрока 124 гола и 28 результативные передачи в 219-ти матчах за миланцев.
    • Контракт нападающего с «Интером» рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Икарди в 80 миллионов евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1962

      InterMilLano1908 54 минуты назад

      Было бы идеально... но вот только у Милика кресты

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