 «Наполи» предлагает «Интеру» 65 миллионов за Икарди и готов включить в сделку Милика

«Наполи» заинтересован в трансфере нападающего «Интера» Мауро Икарди.

По информации La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы готовы предложить за аргентинца 65 миллионов евро. Также клуб рассматривает и другой вариант – заплатить меньшую сумму и включить в сделку форварда Аркадиуша Милика.

Сам Икарди предпочитает перейти в «Ювентус». Туринцы, в свою очередь, ранее отказались обменять аргентинца на Пауло Дибалу.