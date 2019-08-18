 «Наполи» предлагает «Интеру» 65 миллионов за Икарди и готов включить в сделку Милика

Было бы идеально... но вот только у Милика кресты
«Наполи» заинтересован в трансфере нападающего «Интера» Мауро Икарди.
По информации La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы готовы предложить за аргентинца 65 миллионов евро. Также клуб рассматривает и другой вариант – заплатить меньшую сумму и включить в сделку форварда Аркадиуша Милика.
Сам Икарди предпочитает перейти в «Ювентус». Туринцы, в свою очередь, ранее отказались обменять аргентинца на Пауло Дибалу.
- Икарди выступает за «Интер» с 2013 года.
- В активе 26-летнеего игрока 124 гола и 28 результативные передачи в 219-ти матчах за миланцев.
- Контракт нападающего с «Интером» рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Икарди в 80 миллионов евро.