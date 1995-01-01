РПЛ. «Зенит», играя с седьмой минуты в большинстве, не победил «Ахмат», но возглавил таблицу

«Зенит» в шестом туре РПЛ встретился с «Ахматом». Гости сохранили ничью, несмотря на удаление на седьмой минуте Ризвана Уциева.

Действующие чемпионы вернулись на первое место в таблице. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Уфой».

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Иванович, Сантос, Смольников (Жирков, 46), Оздоев, Ерохин (Сутормин, 68), Барриос, Ригони (Кузяев, 83), Дзюба, Азмун.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Вилькер, Нижич, Иванов (Понсе, 81), Глушаков (Михаляк, 90+1), Бериша (Роши, 62), Швец, Исмаэл, Харин.

Предупреждения: Смольников, 24; Ракицкий, 55; Оздоев, 74 – Бериша, 14; Роши, 66; Нижич, 90+5.

Удаления: нет – Уциев, 7.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ