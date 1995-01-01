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    РПЛ. «Зенит», играя с седьмой минуты в большинстве, не победил «Ахмат», но возглавил таблицу

    «Зенит» в шестом туре РПЛ встретился с «Ахматом». Гости сохранили ничью, несмотря на удаление на седьмой минуте Ризвана Уциева.

    Действующие чемпионы вернулись на первое место в таблице. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Уфой».

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Зенит»: Лунев, Ракицкий, Иванович, Сантос, Смольников (Жирков, 46), Оздоев, Ерохин (Сутормин, 68), Барриос, Ригони (Кузяев, 83), Дзюба, Азмун.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Вилькер, Нижич, Иванов (Понсе, 81), Глушаков (Михаляк, 90+1), Бериша (Роши, 62), Швец, Исмаэл, Харин.

    Предупреждения: Смольников, 24; Ракицкий, 55; Оздоев, 74 – Бериша, 14; Роши, 66; Нижич, 90+5.

    Удаления: нет – Уциев, 7.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии154
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      Рейтинг: +2925

      BarStep 17 минут назад

      То, что не было ни какого предвзятого судейства, понятно и ёжику.. То, что судейская бригада в полном составе не имеет, мягко говоря, соответствующей квалификации - тоже понятно... Не понятно мне только одно - почему команда опять не готова к сезону? Серёга Семак, вопрос к тебе..

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      Рейтинг: +2549

      Gek Dement > BarStep 11 минут назад

      Если бы команда была не готова не шла бы на первом месте. Я предположу что форму будут форсировать к началу матчей ЛЧ, так же предположу что поскольку летом в ЕК не играет Зенит и не форсирует форму, как это несколько последних лет было, мы не увидим в этом году стандартного для последних лет осеннего спада с потерей очков перед перерывом.

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      Рейтинг: +1987

      JTherry > BarStep 6 секунд назад

      смотрю сейчас матч Ла Лиги между Вильяреалом и Гранадой, вот где судья косячит - обеим командам пенали поставил, не доверяя ВАРу))) да Матюнин рядом с ним - ангел)))

      0
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      Рейтинг: +1624

      все_будет_AUDI 17 минут назад

      Публично показали что и судьи против зени ошибаются.
      Меньше будет недовольных с других клубов

      1
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      Рейтинг: +137

      ALEX TARAN 33 минуты назад

      Ахмат,зачёт!

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      Рейтинг: +242

      Правдоруб100 34 минуты назад

      Зенит претендует на первенство?!!! Тогда он должен таких, как Терек под орех разделывать, ну, скажем 4-0 или 5-0. Но Зенитушка лишь претендует, но не то что мировым клубом не является, а ещё и в стране позорится, как последняя....... Ну вы поняли, ОТСТОЙ!!!!

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      Рейтинг: +1046

      knikos > Правдоруб100 32 минуты назад

      Если лидер позорится , то чем занимаются остальные ? Трахаются что ли? Или что ? Ответь , пожалуйста , или спрячешься ?

      1
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      Рейтинг: +2549

      Gek Dement > Правдоруб100 21 минуту назад

      Два вопроса: а почему эта схема про отстой не работает например с Реалом(с каким счётом он как победитель 3 ЛЧ подряд должен всех в Испании выносить по твоему?)? И кто у нас тогда должен быть чемпионом(не припоминаю просто команды в РПЛ выносящую "всяких" Ахматов по 5-0, напомнишь кто это или чемп прикрываем?)?

      0
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      Рейтинг: +1046

      knikos 36 минут назад

      Короче , если бы судил нормальный судья хорошего европейского уровня , да ещё и с VAR , было бы так: засчитанный гол Азмуна , поскольку надо было дождаться окончания опасной атакии и уже после, с VAR - красная Уциеву за фол последней надежды , гол Ригони , возможно тоже после ВАР - засчитан, за умышленную игру рукой Швеца в штрафной , опять же возможно после ВАР - пенальти . А кто-то тут лепечет о том , что судья за Зенит топил. Тупые ...

      4
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      Рейтинг: +4346

      GoldPlayFIFARus9 43 минуты назад

      Судья конченный, конечно.. Что у Азмуна, что у Ригони чистые голы были забиты, а левая красная игроку Терека - вышка.
      Судья 3-0 Зенит - Терек

      4
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      Рейтинг: +1046

      knikos > GoldPlayFIFARus9 34 минуты назад

      да не левая она , красная.Посмотри разбор момента в студии .

      1
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      Рейтинг: +1987

      JTherry 1 час назад

      матч не очень понравился, не чувствовался "нерв", а без него футбол, как рояль без клавиш, одна команда весь матч, играя в меньшинстве отбивалась, вторая - не могла взломать оборону... как я уже написал - не убедительно, поскольку сейчас игры команд, которые будут представлять Россию а ЛЧ и ЛЕ, рассматриваю лишь через призму выступлений в этих турнирах, там нет слабых и за потерю концентрации - наказывают...

      1
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      Рейтинг: +161

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Смех смехом. А почему до сих пор VAR не работает. Спецом под Зенит не включили? В каждом туре судейские ошибки, и никто ничего с этим не собирается делать.

      2
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      Рейтинг: +1046

      knikos > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Вот это вот оооочень сильно настораживает. Что-то чинуши мутят. Мож побольше на ставках хотят успеть выиграть ? Странный какой-то матч . Видимость как бы в пользу Зенита ( я про удаление ) , а как быть с двумя отменёнными чистыми голами ? Вопросик баааальшой .

      5
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      Рейтинг: +161

      Кузьмич на трибуне > knikos 58 минут назад

      согласен

      0
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      Рейтинг: -9028

      пьяныйхоровод 1 час назад

      "арбитр" - дырявейшая пассивная "педаль" !!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +247

      afw13 1 час назад

      не в обиду болелам Зенита, но такие матчи надо выигрывать без всяких апелляций к судьям, арбитр ошибался в обе стороны, но в результате абсолютно надуманного удаления ваша команда почти весь матч играла в большинстве и имела все шансы взять три очка, если бы была чуточку порасторопнее. сегодня Реал, играя в меньшинстве(!) почти весь второй тайм, победил Сельту со счетом 3:1, причем два мяча были забиты уже вдесятером. а вы, имея на одного игрока больше, еще и недовольны судейством. так может проблема сегодня не в судье была? делайте выводы, тренируйтесь, добивайтесь преимущества на поле за счет качества своей игры, вы же бл.. ть команда-чемпион, одна из лучших по подбору игроков в России!

      2
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      Рейтинг: +1046

      knikos > afw13 1 час назад

      Недовольны судейством в-основном те , кто считает удаление неправомерным. А мы им отвечаем , что судья просто дебил и за Зенит не топил . Ошибался , что называется , на все четыре стороны. Все дела ...

      2
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      Рейтинг: +4346

      GoldPlayFIFARus9 > afw13 38 минут назад

      А как выигрываешь-то? Когда ты забиваешь 2 чистых гола и их отменяют? Ну забил бы Зенит 3-й, был бы отменён и 3-й...

      6
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