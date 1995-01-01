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    Слуцкий: «Тиль – мечта для любого тренера»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением об игровых качествах новичка «Спартака» Гуса Тиля.

    «Очень качественный футболист без очевидных слабых мест. Чрезвычайно мобильный и подвижный, хорошо чувствует отбор, быстро перестраивается по позиции. Грамотно выдвигается в прессинг, все время блокирует линию передачи. Очень хорошо оснащен технически, в эпизодах всегда чувствует, куда и как открыться на последней стадии развития атаки. То есть комплексно сильный футболист, трудолюбивый, с огромным объемом.

    Тиль – мечта для любого тренера, потому что его легко встроить в любую схему, и он выполняет абсолютно любые функции. Если мы говорим про относительные минусы, то это не игрок, который возьмет и в одиночку сделает результат. То есть это не Промес, которого купили, поставили – и он сам по себе возьмет и выиграет матч, забьет ключевые мячи.

    Тиль очень хорош в качественном, системном командном передвижении, командной игре, с точки зрения тактического построения это идеальный для тренера игрок. Но если тот или иной специалист считает, что этот футболист сам выйдет и сделает результат, то ему будет очень сложно проявить свои истинные качества. Сильнейший игрок, но вопрос будет в том, как «Спартак» встроит его в общекомандные действия», – сказал Слуцкий.

    • «Спартак», купив Тиля, установил личный трансферный рекорд.
    • По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил «АЗ Алкмаару» 18 миллионов евро.
    • «Спорт-Экспресс» утверждает, что сумма сделки составила 15 миллионов плюс бонусы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2622

      arzamas 25 минут назад

      Спартак - кладбище талантов. И что будет дальше с Тилем и его игрой будем посмотреть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      Stalingrad 2010 1 час назад

      Был бы мечтой любого тренера - был в бы в Барсе или в Реале. За словами надо следить тов.Слуцкий.

      -2
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      Рейтинг: +5807

      derrik2000 > Stalingrad 2010 49 минут назад

      Любого молодого игрока топ-клубы сначала смотрят "в деле" в других командах не слабых чемпионатов. А затем уже ДУМАЮТ о его приобретении.

      2
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      Рейтинг: +18952

      oyabun 1 час назад

      Да уже нормально Тиль "встроился" в Спартак. Нечего наводить тут тень на плетень.

      3
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      Рейтинг: +823

      Genz 2 часа назад

      Результат делает Сулейманов, но Мусаев его , как правило, выпускает на несколько минут, на зло положительному результату для Краснодара. Поэтому и не дают лицензию про. Тупой Мусаев

      0
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      Рейтинг: +5650

      батог > Genz 1 час назад

      Заблудился ?

      0
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      Рейтинг: +5650

      батог > Genz 1 час назад

      Извини не вчитался про результат !

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      Рейтинг: +367

      Chingis17rus 2 часа назад

      Олеган разберётся, будет как Мирзов

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