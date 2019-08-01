Бэйл и Хамес – в заявке на матч с «Сельтой». Летом они могли уйти из «Реала»

Пресс-служба «Реала» объявила заявку команды Зинедина Зидана на матч первого тура чемпионата Испании.
Вратари: Куртуа, Навас, Альтубе.
Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Милитао, Марсело, Одриосола.
Полузащитники: Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Родригес, Вальверде, Васкес, Жуниор, Бэйл, Диас.
Нападающие: Бензема, Йович.
Полузащитники Хамес Родригес и Гарет Бэйл могли перейти в «Наполи» и в «Цзянсу Сунин» соответственно. Ранее Зидан сказал, что до закрытия окна «все может измениться».
- Мадридский клуб сыграет в Виго завтра, 17-го августа. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.
- Среди трансферов «Реала» в летнее окно трансферов – полузащитник Эдер Азар («Челси»), нападающий Лука Йович («Айнтрахт») и защитник Эдер Милитао («Порту»).