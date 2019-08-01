Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Бэйл и Хамес – в заявке на матч с «Сельтой». Летом они могли уйти из «Реала»

    Пресс-служба «Реала» объявила заявку команды Зинедина Зидана на матч первого тура чемпионата Испании.

    Вратари: Куртуа, Навас, Альтубе.

    Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Милитао, Марсело, Одриосола.

    Полузащитники: Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Родригес, Вальверде, Васкес, Жуниор, Бэйл, Диас.

    Нападающие: Бензема, Йович.

    Полузащитники Хамес Родригес и Гарет Бэйл могли перейти в «Наполи» и в «Цзянсу Сунин» соответственно. Ранее Зидан сказал, что до закрытия окна «все может измениться».

    Источник: Официальный сайт «Реала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106819
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73241
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru