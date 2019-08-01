Бэйл и Хамес – в заявке на матч с «Сельтой». Летом они могли уйти из «Реала»

Пресс-служба «Реала» объявила заявку команды Зинедина Зидана на матч первого тура чемпионата Испании.

Вратари: Куртуа, Навас, Альтубе.

Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Милитао, Марсело, Одриосола.

Полузащитники: Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Родригес, Вальверде, Васкес, Жуниор, Бэйл, Диас.

Нападающие: Бензема, Йович.

Полузащитники Хамес Родригес и Гарет Бэйл могли перейти в «Наполи» и в «Цзянсу Сунин» соответственно. Ранее Зидан сказал, что до закрытия окна «все может измениться».