РПЛ. «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи», южный клуб забил первый гол за шесть туров

Встреча-открытие шестого тура чемпионата России «Оренбург» – «Сочи» закончился со счетом 1:1.

На счету защитника гостей Никиты Калугина автогол. В чужие ворота забил нападающий Дмитрий Полоз – мяч стал первым для дебютанта лиги в текущем сезоне.

Команды сохранили 16-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур

Оренбург – Сочи – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Калугин, 46 (в свои ворота); 1:1 – Полоз, 68 (с пенальти).

«Оренбург»: Руденко, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин, Кулишев (Галаджан, 80), Аюпов, Мишкич, Алвеш (Фамейе, 71), Чуканов, Деспотович.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Новосельцев (Лагатор, 69), Калугин (Карапетян, 54), Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Мостовой (Бурмистров, 77), Заболотный, Полоз.

Предупреждения: Аюпов, 22; Мишкич, 42; Деспотович, 84 – Новосельцев, 19; Цаллагов, 63.

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