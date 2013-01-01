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    РПЛ. «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи», южный клуб забил первый гол за шесть туров

    Встреча-открытие шестого тура чемпионата России «Оренбург»«Сочи» закончился со счетом 1:1.

    На счету защитника гостей Никиты Калугина автогол. В чужие ворота забил нападающий Дмитрий Полоз – мяч стал первым для дебютанта лиги в текущем сезоне.

    Команды сохранили 16-е и 15-е места в турнирной таблице соответственно.

    Россия. Премьер-лига. 6-й тур

    Оренбург – Сочи – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Калугин, 46 (в свои ворота); 1:1 – Полоз, 68 (с пенальти).

    «Оренбург»: Руденко, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин, Кулишев (Галаджан, 80), Аюпов, Мишкич, Алвеш (Фамейе, 71), Чуканов, Деспотович.

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Новосельцев (Лагатор, 69), Калугин (Карапетян, 54), Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Мостовой (Бурмистров, 77), Заболотный, Полоз.

    Предупреждения: Аюпов, 22; Мишкич, 42; Деспотович, 84 – Новосельцев, 19; Цаллагов, 63.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии16
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      Рейтинг: +248

      Vizual 54 минуты назад

      Зенит 2 – Зенит 3 – 1:1 (0:0)
      Голы: 1:0 – Калугин, 46 (в свои ворота); 1:1 – Полоз, 68 (с пенальти).

      5
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      Рейтинг: -9071

      пьяныйхоровод > Vizual 33 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Комментарии сектантов мало чем друг от друга отличаются . Ну а ты типичный сектант .

      -30
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      Рейтинг: +579

      Киркинитидец 1 час назад

      А вы ребята как не тужитесь,для ФНЛа и годитесь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3587

      sochi-2013 1 час назад

      Смените название- хватит город позорить!!!

      0
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      Рейтинг: +7125

      parevg > sochi-2013 56 минут назад

      На Зенит-2

      0
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      Рейтинг: +3587

      sochi-2013 > parevg 46 минут назад

      Еще одна такая игра (результат) и можно на ФК Отбросы!

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      Рейтинг: +7125

      parevg > sochi-2013 40 минут назад

      Точно: "Отбросы Зенита"

      1
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      Рейтинг: -9071

      пьяныйхоровод > parevg 35 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ипать , ты острослов !

      -30
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      Рейтинг: +107

      Игорь В 1 час назад

      Ну и себе!!! Что бы последовательно. Хахаха

      1
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      Рейтинг: +4730

      84aivengo 1 час назад

      уррраааа !! сочи забил !

      0
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      Рейтинг: +2654

      Путник 13 1 час назад

      Заболотный хроническое дерево.

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      Рейтинг: +6681

      ufos73 1 час назад

      Еще 2 младших газпром проекта поделили очки )

      0
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      Рейтинг: +31885

      portero 1 час назад

      Пенальти такой привезти зачем, конечно такие не часто дают

      0
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      Рейтинг: +1314

      sobaka120982 1 час назад

      Ну хоть сегодня 2 штуки забили!!!!! Молодцы

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      Рейтинг: +31885

      portero > sobaka120982 1 час назад

      Головой точно срезал.

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      Рейтинг: +579

      Киркинитидец > sobaka120982 59 минут назад

      не голы а цимус!

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