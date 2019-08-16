Зидан: «Примера – лучшая лига в мире. Тут жесткая конкуренция»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал интервью перед стартом чемпионата Испании.
«Наша цель на матч с «Сельтой» – победа. Мы должны быть готовы побеждать и конкурировать. Это лучшая лига в мире, тут жесткая конкуренция
Я бы хотел, чтобы моя команда играла хорошо и выигрывала. Победа – результат ваших действий на поле», – сказал француз.
- Мадридский клуб сыграет в Виго завтра, 17-го августа. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.
- Среди трансферов «Реала» в летнее окно трансферов – полузащитник Эдер Азар («Челси»), нападающий Лука Йович («Айнтрахт») и защитник Эдер Милитао («Порту»).