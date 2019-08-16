Зидан: «Примера – лучшая лига в мире. Тут жесткая конкуренция»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал интервью перед стартом чемпионата Испании.

«Наша цель на матч с «Сельтой» – победа. Мы должны быть готовы побеждать и конкурировать. Это лучшая лига в мире, тут жесткая конкуренция

Я бы хотел, чтобы моя команда играла хорошо и выигрывала. Победа – результат ваших действий на поле», – сказал француз.