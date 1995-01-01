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    «Монако» включил Головина в заявку на игру с «Метцем»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим включил полузащитника Александра Головина в заявку команды на игру второго тура Лиги 1 с «Метцем».

    Первый матч чемпионата Франции против «Лиона» (0:3) россиянин пропустил из-за дисквалификации в связи с перебором желтых карточек, которые он заработал в прошлом сезоне.

    Встреча «Метц» – «Монако» пройдет в субботу, 17 августа, и начнется в 21:00 по московскому времени.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В прошлой кампании футболист провел за монегасков 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Твиттер «Монако»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +582

      GSmall 22 минуты назад

      В центре поля в общем игроков не так и много.Не удивлен его присутствием

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      CooL1 1 час назад

      Фантастика

      0
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