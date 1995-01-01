«Монако» включил Головина в заявку на игру с «Метцем»

В центре поля в общем игроков не так и много.Не удивлен его присутствием
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим включил полузащитника Александра Головина в заявку команды на игру второго тура Лиги 1 с «Метцем».
Первый матч чемпионата Франции против «Лиона» (0:3) россиянин пропустил из-за дисквалификации в связи с перебором желтых карточек, которые он заработал в прошлом сезоне.
Встреча «Метц» – «Монако» пройдет в субботу, 17 августа, и начнется в 21:00 по московскому времени.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В прошлой кампании футболист провел за монегасков 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.