«Рубин» объявил об отказе от послематчевых видео из раздевалки с отсылкой к «Матч ТВ»

«Рубин» сообщил, что со следующего тура РПЛ отказывается от публикации послематчевых видео из раздевалки команды.

Таким образом казанцы отреагировали на санкции со стороны РФС применительно к клубу и тренеру Роману Шаронову.

Сегодня «Рубин» был оштрафован на 1 миллион рублей за действия по систематическому представлению Шаронова в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера. Самого специалиста обязали выплатить 200 тысяч рублей за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера.

«По независящим от клуба причинам послематчевых видео из раздевалки больше не будет», – говорится в сообщении казанцев в твиттере.

Предположительно, это отсылка к объявлению «Матч ТВ», который не показал ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3).

«По независящим от канала причинам трансляция матча «Порту» – «Краснодар» не состоится»,– говорилось в объявлении «Матч ТВ».

Шаронов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» в июне. Из-за неумения нужно тренерской лицензии фактически обязанности главного тренера команды сейчас исполняет Эдуардо Докампо.