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    «Рубин» объявил об отказе от послематчевых видео из раздевалки с отсылкой к «Матч ТВ»

    «Рубин» сообщил, что со следующего тура РПЛ отказывается от публикации послематчевых видео из раздевалки команды.

    Таким образом казанцы отреагировали на санкции со стороны РФС применительно к клубу и тренеру Роману Шаронову.

    Сегодня «Рубин» был оштрафован на 1 миллион рублей за действия по систематическому представлению Шаронова в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера. Самого специалиста обязали выплатить 200 тысяч рублей за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера.

    «По независящим от клуба причинам послематчевых видео из раздевалки больше не будет», – говорится в сообщении казанцев в твиттере.

    Предположительно, это отсылка к объявлению «Матч ТВ», который не показал ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту»«Краснодар» (2:3).

    «По независящим от канала причинам трансляция матча «Порту» – «Краснодар» не состоится»,– говорилось в объявлении «Матч ТВ».

    Шаронов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» в июне. Из-за неумения нужно тренерской лицензии фактически обязанности главного тренера команды сейчас исполняет Эдуардо Докампо.

    Источник: Твиттер «Рубина»

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