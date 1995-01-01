Зидан: «Я рад, что Хамес в составе. В «Реале» собраны лучшие игроки»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что полузащитник Хамес Родригес входит в его планы на новый сезон.

В течение этого лета сообщалось, что колумбиец может покинуть Мадрид, но в конце июля появилась информация, что клуб передумал продавать футболиста.

«Он в форме, и я рад, что он в команде. Я доволен своими игроками и, как и они, сосредоточен на первой игре (в Примере против «Сельты» завтра, 17 августа).

В моем распоряжении уже имеются лучшие игроки, я в этом не сомневаюсь», – сказал французский специалист.