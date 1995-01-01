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    Зидан: «Я рад, что Хамес в составе. В «Реале» собраны лучшие игроки»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что полузащитник Хамес Родригес входит в его планы на новый сезон.

    В течение этого лета сообщалось, что колумбиец может покинуть Мадрид, но в конце июля появилась информация, что клуб передумал продавать футболиста.

    «Он в форме, и я рад, что он в команде. Я доволен своими игроками и, как и они, сосредоточен на первой игре (в Примере против «Сельты» завтра, 17 августа).

    В моем распоряжении уже имеются лучшие игроки, я в этом не сомневаюсь», – сказал французский специалист.

    • Хамес перешел в «Реал» из «Монако» в 2014 году за 75 миллионов евро.
    • Последние два сезоне 28-летний игрок провел в аренде в «Баварии».

    Источник: Football Italia

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