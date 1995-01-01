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    Экс-форвард «Анжи» Кухарчук: «Я, парень из Костромы, спокойно трогал лысину Роберто Карлоса»

    Бывший нападающий «Анжи» Илья Кухарчук рассказал о том, как играл в одной команде с Роберто Карлосом.

    «Карлос – он такой «фестивальщик», всегда был на «лайте». Было пару раз, чтобы он срывался и кому-то «пихал», но это все частные случаи. Я мог спокойно над ним пошутить, потрогать его лысину. Я, простой парень из Костромы, подходил к легенде мадридского «Реала» и что-то вытворял у него там на голове! Да, были драки на тренировках: то Жусилей с кем-то сцепится, то Жоао Карлос. Но это все эмоции, такие события не редкость для футбола. Конечно, не было постоянного общения, так как команда делилась на компании, но в целом все было хорошо», – поделился Кухарчук.

    Источник: News.ru

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