Понсе – о трехматчевой дисквалификации: «Не могу сказать, что доволен таким решением, но его нужно уважать»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать его на три матча за фол на вратаре «Динамо» Антоне Шунине.

«Не обсуждаю решение о дисквалификации, хотя и не могу сказать, что им доволен. Но решение было принято, и его нужно уважать», – сказал Понсе.

Аргентинец уже пропустил матч с «Ахматом».

Также форвард не сыграет с ЦСКА и «Крыльями Советов».

В активе Понсе шесть матчей и два забитых гола.

Понсе: «Клянусь, что ни в коем случае не хотел нанести травму Шунину»