Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Понсе – о трехматчевой дисквалификации: «Не могу сказать, что доволен таким решением, но его нужно уважать»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать его на три матча за фол на вратаре «Динамо» Антоне Шунине.

    «Не обсуждаю решение о дисквалификации, хотя и не могу сказать, что им доволен. Но решение было принято, и его нужно уважать», – сказал Понсе.

    Понсе: «Клянусь, что ни в коем случае не хотел нанести травму Шунину»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:23
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13789

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      И скорее забыть..., всё-таки злого намерения там не было. А Антошке поскорее поправиться, и тоже забыть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +946

      GermanVo 20 минут назад

      Достойно принял. Вот бы больше так не делал.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106819
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73210
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru