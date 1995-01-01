Понсе – о трехматчевой дисквалификации: «Не могу сказать, что доволен таким решением, но его нужно уважать»

И скорее забыть..., всё-таки злого намерения там не было. А Антошке поскорее поправиться, и тоже забыть.
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать его на три матча за фол на вратаре «Динамо» Антоне Шунине.
«Не обсуждаю решение о дисквалификации, хотя и не могу сказать, что им доволен. Но решение было принято, и его нужно уважать», – сказал Понсе.
- Аргентинец уже пропустил матч с «Ахматом».
- Также форвард не сыграет с ЦСКА и «Крыльями Советов».
- В активе Понсе шесть матчей и два забитых гола.
Понсе: «Клянусь, что ни в коем случае не хотел нанести травму Шунину»