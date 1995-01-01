«Чемпионат»: Понсе дисквалифицирован на три матча за фол против Шунина

По информации «Чемпионата», Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.

Рассмотрев эпизод в матче с «Динамо» (0:0), в котором Понсе в борьбе за мяч ударил ногой голкипера бело-голубых Антона Шунина, КДК принял решение отстранить аргентинца на три игры.