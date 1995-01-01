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    «Чемпионат»: Понсе дисквалифицирован на три матча за фол против Шунина

    По информации «Чемпионата», Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.

    Рассмотрев эпизод в матче с «Динамо» (0:0), в котором Понсе в борьбе за мяч ударил ногой голкипера бело-голубых Антона Шунина, КДК принял решение отстранить аргентинца на три игры.

    • Понсе прокомментировал эпизод со своим удалением, заявив, что не хотел нанести травму голкиперу «Динамо».
    • Аргентинец получил красную карточку за удар ногой Шунина.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:06
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +18829

      oyabun 8 минут назад

      Травмы у Шунина нет, Понсе искренне извинился перед Антоном. За что такое суровое наказание? Сравните с историей Миладинович - Чалов, там серьезная травма и явно умышленный удар. При этом наказания почти одинаковые - 3 и 4 пропущенных матча. Неадекватное наказание, прежде всего для клуба.

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      Рейтинг: +3285

      порт 43 минуты назад

      Здоровья Шунину, каникул Понсе.

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