«Чемпионат»: Понсе дисквалифицирован на три матча за фол против Шунина

Травмы у Шунина нет, Понсе искренне извинился перед Антоном. За что такое суровое наказание? Сравните с историей Миладинович - Чалов, там серьезная травма и явно умышленный удар. При этом наказания почти одинаковые - 3 и 4 пропущенных матча. Неадекватное наказание, прежде всего для клуба.
По информации «Чемпионата», Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.
Рассмотрев эпизод в матче с «Динамо» (0:0), в котором Понсе в борьбе за мяч ударил ногой голкипера бело-голубых Антона Шунина, КДК принял решение отстранить аргентинца на три игры.
- Понсе прокомментировал эпизод со своим удалением, заявив, что не хотел нанести травму голкиперу «Динамо».
- Аргентинец получил красную карточку за удар ногой Шунина.