Азар, Салах и Стерлинг вошли в топ-10 футболистов прошлого сезона по версии УЕФА

УЕФА назвал 10 лучших футболистов сезона-2018/19.

Тремя номинантами на награду лучшему футболисту прошлого сезона стали нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк.

Кроме них, в топ-10 также попали следующие игроки:

4. Алиссон Беккер («Ливерпуль» и сборная Бразилии) — 57 очков

5. Садио Мане («Ливерпуль» и сборная Сенегала) — 51

6. Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта) — 49

7. Эден Азар («Челси»/«Реал» и сборная Бельгии) — 38

8-9. Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус» и сборная Голландии) — 27

8-9. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона» и сборная Голландии) — 27

10. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» и сборная Англии) — 12.