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    Азар, Салах и Стерлинг вошли в топ-10 футболистов прошлого сезона по версии УЕФА

    УЕФА назвал 10 лучших футболистов сезона-2018/19.

    Тремя номинантами на награду лучшему футболисту прошлого сезона стали нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк.

    Кроме них, в топ-10 также попали следующие игроки:

    4. Алиссон Беккер («Ливерпуль» и сборная Бразилии) — 57 очков
    5. Садио Мане («Ливерпуль» и сборная Сенегала) — 51
    6. Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта) — 49
    7. Эден Азар («Челси»/«Реал» и сборная Бельгии) — 38
    8-9. Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус» и сборная Голландии) — 27
    8-9. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона» и сборная Голландии) — 27
    10. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» и сборная Англии) — 12.

    • Шорт-лист составляло жюри, в которое вошли 80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона и 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА.
    • Члены жюри называли свою тройку лучших. За первое место начислялось пять баллов, за второе — три, за третье — один.
    • Победителя объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако 29 августа.

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +758

      Benifacto 1 час назад

      хз хз но Стерлинг по моему не хуже Мане...

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