Месси, Роналду и ван Дейк номинированы на награду лучшему футболисту сезона-2018/19

УЕФА объявил трех номинантов на награду лучшему футболисту сезона-2018/19.

В их число попали нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк.

Победителя объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако 29 августа.

Ранее УЕФА называл номинантов на приз лучшим игрокам Лиги чемпионов-2018/19 среди вратарей, защитников, хавбеков и форвардов.