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    Месси, Роналду и ван Дейк номинированы на награду лучшему футболисту сезона-2018/19

    УЕФА объявил трех номинантов на награду лучшему футболисту сезона-2018/19.

    В их число попали нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк.

    Победителя объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако 29 августа.

    Ранее УЕФА называл номинантов на приз лучшим игрокам Лиги чемпионов-2018/19 среди вратарей, защитников, хавбеков и форвардов.

    Источник: твиттер УЕФА

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии27
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      Рейтинг: +753

      Psih86 42 минуты назад

      Это ж уефа, а не фифа и награда второстепенная. Лучшему игроку в мире мячик дают зимой.

      0
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      Рейтинг: +322

      Сенситив 1 час назад

      а вы заметили, что за последние 10-12 лет эта "сладкая" парочка всегда там, уже десять мячиков на двоих взяли и практически им нет равных, измельчал мировой футбол, не стало ФИГУР, как, впрочем, и везде, у нас вон ВВП последние 20ть лет - луччий в мире, как-то так...))

      2
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      Рейтинг: +7860

      Cules2013 > Сенситив 49 минут назад

      Обмельчали? ой, не смешите. Роналду и Месси возможно величайшие футболисты за всю историю игры. Вечно людям всё мало и мало...
      Потому их 10 лет и номинируют, что лучше никого не найти. Они уже 30+ по возрасту, а по-прежнему вне конкуренции.
      Не стало ФИГУР? Это кто фигура - Марадона, который всю свою жизнь бухал и наркоманил, нёс чушь в каждом интервью, комплекс Бога у человека. Или Пеле, который как последняя бабка с лавочки всем доказывал, что он круче Марадоны, и обиделся, что его 1-е место в рейтинге величия кто-то поставил под сомнение. Я уже молчу о том, что у него есть дети на стороне, которых он признаёт чуть ли только не по решению суда, о том, что буквально его любое высказывания - бред похлеще Марадоны, так Пеле трезвый к тому же. Ромарио так говорил в своё время: «Когда Пеле молчит, он великий поэт». Сын Пеле сел на 33 года за торговлю наркотой и похищение людей. Пеле прямо образец величия.
      А то, что Пеле и Марадона играли в такие седые времена, что даже правила футбола тогда были другие, вызывает серьёзное сомнение насколько бы они были круты в современных реалиях.

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      Рейтинг: +322

      Сенситив > Cules2013 32 минуты назад

      пар выпустил? а теперь послушай сюда - Пеле и Марадона, по-твоему не фигуры, но ты себя в зеркале хоть раз в жизни видел? ты - просто муравей на фоне ФИФА, УЕФА и ВСЕХ болел мира, которые оценивают их адекватно, а как тебе такие фигуры, Яшин, Кройф, Мюллер, Бест, Платини? или в твоей голове они не уместились, а их место занял СЫН Пеле, о котором ты так убедительно поведал миру? твоё мнение народ прочтёт, но лайков не жди, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +555

      Schicko_008 > Сенситив 13 минут назад

      Ну уж если и называть имена, то правды ради из величайших от силы четверо в каждом десятилетии будет. Вот и сейчас так.
      60е пеле, эйсебио, чарльтон, яшин
      70е кройф, мюллер,беккенбауэр, зико?
      80е марадона, платини, Ван бастен, матеус
      90е ромарио, клинсман, баджо, ширер
      00е зидан, рональдо, роналдиньо, Анри?
      10е роналду, месси, иньеста, хави

      0
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      Рейтинг: +555

      Schicko_008 > Schicko_008 10 минут назад

      Понятно, что можно вспоминать и зеелера и уго санчеса и фигур и других, но это все таки пониже уровень. Пушкаш и ди стефано к 50м относятся естественно, во избежание недоразумений.

      0
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      Рейтинг: +2117

      Аристократ Олжик > Cules2013 2 минуты назад

      Вызывает сомнение, как бы твоя симулированная Барса, выживала бы во времена Пеле, без жёлтых карточек . . . Они по полгода лежали бы в лазарете, с переломами ног, рук, головы и самолюбия

      0
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      ...
      Рейтинг: +2117

      Аристократ Олжик > Schicko_008 55 секунд назад

      На аве Тотти, узнает не простить . . . Что ты его к величайшим не добавил

      0
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      Рейтинг: +38

      tulala1977 1 час назад

      вот бл**ь бомбит у всех из за Рона

      3
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      Рейтинг: +3109

      dinar7777dinar 1 час назад

      Что тут делает Кристина вообще не понятно .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7469

      KLIM777 > dinar7777dinar 1 час назад

      а Месси что тут забыл?

      1
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      Рейтинг: +753

      Psih86 > KLIM777 46 минут назад

      А что тут забыл Ван Дейк? Вчера его возили как пацана....

      0
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      Рейтинг: +72

      Serega 68 1 час назад

      Мане чуть чуть не повезло на кубке Африки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      Бомбардиръ 1 час назад

      Интересно, что эти два старичка до сих пор номинируются на звание лучшего футболиста. Пусть они уступят голландцу то звание.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4441

      Агасфер 1 час назад

      Бедный статист...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2136

      Dgad 1 час назад

      Я за Ван Дейка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2117

      Аристократ Олжик 1 час назад

      И что такого в этом сезоне показал Месси, опять выиграл чемпионат Испании??? Думаю пора уже переименовать Золотой мяч, в Мяч Месси и вручат должен он сам . . .
      Дожили, что победа в чемпионате Испании в составе Барселоны, автоматически делает игрока претендентом на золотой мяч

      6
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      Рейтинг: +756

      Benifacto > Аристократ Олжик 1 час назад

      согласен а лучше Мяч КриМе, оба выиграли ток чемпы свои и все...

      0
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      Рейтинг: +2136

      Dgad > Benifacto 1 час назад

      Рон со сборной Лигу Наций взял)

      2
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      ...
      Рейтинг: +3109

      dinar7777dinar > Аристократ Олжик 1 час назад

      Что делает месси? 12 голов в лч. Более 50 голов за сезон .

      3
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      Рейтинг: +3109

      dinar7777dinar > Dgad 1 час назад

      Кому этот товарняцкий турнир лига наций нужна ?

      1
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      Рейтинг: +2117

      Аристократ Олжик > dinar7777dinar 1 час назад

      А то 50 голов в ворота Хихона, Райо Вальекано, Осасуны и им прочим, важнее товарной Лиги Наций . . .
      Я Барселону сравниваю с командой трансгендоров-женщин, которые бывшие мужики, пришедшие играть в женский чемпионат

      1
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      Рейтинг: +7860

      Cules2013 > Аристократ Олжик 1 час назад

      И правда, а что Месси? подумаешь всего-то лучший бомбардир и распасовщик в мире. Мелочь какая-то.

      0
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      Рейтинг: +2117

      Аристократ Олжик > Cules2013 5 минут назад

      Лучший в мире Пеле!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +21

      ARRustam 2 часа назад

      Мессииииииииииииии

      1
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      Рейтинг: +4

      арни198 > ARRustam 1 час назад

      Без вариантов месси лучший!!! Но получит скорее всего голландец...не просто так он среди великих оказался)

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