«Рубин» и Шаронова оштрафовали на 1,2 миллиона рублей. Поводом мог стать выпуск «КраСавы»

Странно это все. Тренер, который отучился, котируется выше тренера, который руководит реальным клубом, решает реальные задачи, еще и в прошлом отличный футболист. Пора уже отменять все эти формальности. Какая вообще разница, кто команду тренирует? Как футболу поможет то, что там будет "дипломированный специалист", а не реальный тренер?
Выпуск про Романа Шаронова и «Рубин» на YouTube-канале «КраСава» Евгения Савина привлек внимание УЕФА, пишет «Бизнес Online».
КДК РФС наказал 42-летнего специалиста и «Рубин» за то, что Шаронов, будучи старшим тренером команды, исполняет обязанности главного тренера. Шаронова оштрафовали на 200 тысяч, «Рубин» – на 1 миллион рублей.
В «Рубине» пояснили, что одним из поводов для штрафа мог стать выпуск блога «КраСава» про «Рубин» и тренера. Часовой ролик мог стать прямым доказательством, что «Рубин» возглавляет Шаронов, а не заявленный главным тренером Эдуардо Докампо, у которого есть лицензия Pro.
Сообщается, что в УЕФА «еще перед сезоном взяли «Рубин» на учет, и специальные сотрудники следили за медиа-потоком, связанным с клубом».
Повторное нарушение может привести не только к денежному штрафу, но и дисквалификации до трех матчей.
- В июне «Рубин» назначил Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
- После пяти матчей казанцы занимают восьмое место в таблице РПЛ с 7 очками.