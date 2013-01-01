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    «Рубин» и Шаронова оштрафовали на 1,2 миллиона рублей. Поводом мог стать выпуск «КраСавы»

    Выпуск про Романа Шаронова и «Рубин» на YouTube-канале «КраСава» Евгения Савина привлек внимание УЕФА, пишет «Бизнес Online».

    КДК РФС наказал 42-летнего специалиста и «Рубин» за то, что Шаронов, будучи старшим тренером команды, исполняет обязанности главного тренера. Шаронова оштрафовали на 200 тысяч, «Рубин» – на 1 миллион рублей.

    В «Рубине» пояснили, что одним из поводов для штрафа мог стать выпуск блога «КраСава» про «Рубин» и тренера. Часовой ролик мог стать прямым доказательством, что «Рубин» возглавляет Шаронов, а не заявленный главным тренером Эдуардо Докампо, у которого есть лицензия Pro.

    Сообщается, что в УЕФА «еще перед сезоном взяли «Рубин» на учет, и специальные сотрудники следили за медиа-потоком, связанным с клубом».

    Повторное нарушение может привести не только к денежному штрафу, но и дисквалификации до трех матчей.

    • В июне «Рубин» назначил Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
    • После пяти матчей казанцы занимают восьмое место в таблице РПЛ с 7 очками.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11236

      bset 2 минуты назад

      Странно это все. Тренер, который отучился, котируется выше тренера, который руководит реальным клубом, решает реальные задачи, еще и в прошлом отличный футболист. Пора уже отменять все эти формальности. Какая вообще разница, кто команду тренирует? Как футболу поможет то, что там будет "дипломированный специалист", а не реальный тренер?

      0
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      Рейтинг: +18839

      oyabun 3 минуты назад

      Меньше надо пиариться у всяких блогеров, а больше головой думать. Это у них там "суперклубам" как угодно можно обманывать УЕФА, а нашим "не смей!". Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.

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      Рейтинг: +1797

      Ubuntu 14 минут назад

      Тупые формалисты

      0
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      Рейтинг: +32291

      MaxRnD 15 минут назад

      У себя общечеловеки уже наверное везде порядок навели ? Теперь можно и к нам рыльце засунуть ....

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