«Рубин» и Шаронова оштрафовали на 1,2 миллиона рублей. Поводом мог стать выпуск «КраСавы»

Выпуск про Романа Шаронова и «Рубин» на YouTube-канале «КраСава» Евгения Савина привлек внимание УЕФА, пишет «Бизнес Online».

КДК РФС наказал 42-летнего специалиста и «Рубин» за то, что Шаронов, будучи старшим тренером команды, исполняет обязанности главного тренера. Шаронова оштрафовали на 200 тысяч, «Рубин» – на 1 миллион рублей.

В «Рубине» пояснили, что одним из поводов для штрафа мог стать выпуск блога «КраСава» про «Рубин» и тренера. Часовой ролик мог стать прямым доказательством, что «Рубин» возглавляет Шаронов, а не заявленный главным тренером Эдуардо Докампо, у которого есть лицензия Pro.

Сообщается, что в УЕФА «еще перед сезоном взяли «Рубин» на учет, и специальные сотрудники следили за медиа-потоком, связанным с клубом».

Повторное нарушение может привести не только к денежному штрафу, но и дисквалификации до трех матчей.