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    Жоржиньо играет в Суперкубке УЕФА в футболке с ошибкой в фамилии

    «Ливерпуль» и «Челси» в Стамбуле проводят матч за Суперкубок УЕФА (1:1, 87-я минута).

    Полузащитник Жоржиньо вошел в стартовый состав команды Фрэнка Лэмпарда.

    Итальяец играет в футболке с опечаткой в фамилии — вместо «Жоржиньо» (Jorghinho) на ней написано «Жоржино» (Jorghino).

    Источник: Твиттер футбольного отдела Bleacher Report

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    14.08.2019 23:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1690

      absent32 25 минут назад

      может быть так было задумано... в клубе же лучше знают как игрок хочет!!!

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