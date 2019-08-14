Жоржиньо играет в Суперкубке УЕФА в футболке с ошибкой в фамилии

«Ливерпуль» и «Челси» в Стамбуле проводят матч за Суперкубок УЕФА (1:1, 87-я минута).

Полузащитник Жоржиньо вошел в стартовый состав команды Фрэнка Лэмпарда.

Итальяец играет в футболке с опечаткой в фамилии — вместо «Жоржиньо» (Jorghinho) на ней написано «Жоржино» (Jorghino).

На 36-й минуте счет открыл нападающий лондонцев Оливье Жиру . На 48-й минуте полузащитник Садио Мане сделал счет 1:1.

. На 48-й минуте полузащитник сделал счет 1:1. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Стамбуле.