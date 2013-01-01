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    Дзаньоло продлил контракт с «Ромой». Им интересовались «Реал», «Ювентус» и «Тоттенхэм»

    Полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой».

    Новый контракт рассчитан до июня 2024-го года. Финансовые детали сделки не раскрываются.

    В июле Football Italia сообщило о разногласиях сторон касаемо нового соглашения. 20-летний игрок запрашивал годовую зарплату в 2,5 миллиона евро, тогда как клуб предлагал ему 1,3 миллиона.

    Сообщалось об интересе к Дзаньоло со стороны «Реала», «Ювентуса» и «Тоттенхэма».

    • Хавбек провел первый сезон в римском клубе после перехода из «Ромы» прошлым летом за 4,5 миллионов евро. В 36-ти матчах всех турниров он забил шесть голов и отдал два ассиста.

    Источник: Официальный твиттер «Ромы»

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