Дзаньоло продлил контракт с «Ромой». Им интересовались «Реал», «Ювентус» и «Тоттенхэм»

Полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой».

Новый контракт рассчитан до июня 2024-го года. Финансовые детали сделки не раскрываются.

В июле Football Italia сообщило о разногласиях сторон касаемо нового соглашения. 20-летний игрок запрашивал годовую зарплату в 2,5 миллиона евро, тогда как клуб предлагал ему 1,3 миллиона.

Сообщалось об интересе к Дзаньоло со стороны «Реала», «Ювентуса» и «Тоттенхэма».