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    Дзаньоло еще не продлил контракт с «Ромой». «Ювентус» следит за ситуацией

    Представители полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло встретились с руководством клуба, сообщает Football Italia со ссылкой на GdS.

    По информации источника, игрок запросил годовую зарплату в 2,5 миллионов евро. Допустим вариант с выплатой 2 миллионов в течение года и 500-та тысяч в виде бонуса. Клуб предлагает 20-летнему итальянцу 1,3 миллиона в год. С учетом бонусов сумма может вырасти до 2-х миллионов.

    Источник отметил, что представители «Ювентуса» наблюдают за ситуацией и будут готовы предложить Дзаньоло контракт.

    • Хавбек провел первый сезон в римском клубе после перехода из «Ромы» прошлым летом за 4,5 миллионов евро. В 36-ти матчах всех турниров он забил шесть голов и отдал два ассиста.
    • Контракт рассчитан до июня 2023-го года. Цена по Transfermarkt – 40 миллионов.

    Источник: Football Italia

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