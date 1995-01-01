Дзаньоло еще не продлил контракт с «Ромой». «Ювентус» следит за ситуацией

Представители полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло встретились с руководством клуба, сообщает Football Italia со ссылкой на GdS.
По информации источника, игрок запросил годовую зарплату в 2,5 миллионов евро. Допустим вариант с выплатой 2 миллионов в течение года и 500-та тысяч в виде бонуса. Клуб предлагает 20-летнему итальянцу 1,3 миллиона в год. С учетом бонусов сумма может вырасти до 2-х миллионов.
Источник отметил, что представители «Ювентуса» наблюдают за ситуацией и будут готовы предложить Дзаньоло контракт.
- Хавбек провел первый сезон в римском клубе после перехода из «Ромы» прошлым летом за 4,5 миллионов евро. В 36-ти матчах всех турниров он забил шесть голов и отдал два ассиста.
- Контракт рассчитан до июня 2023-го года. Цена по Transfermarkt – 40 миллионов.