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    Журналист «Матч ТВ» Левко: «Было жестко. Охранник «Порту» толкал руками, пихал. Говорили: «Выходим вон»

    Корреспондент «Матч ТВ» Денис Левко, работавший на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» (2:3), рассказал о поведении португальской охраны.

    Российский телеканал не смог показать игру из-за разногласий с «Порту». При этом называются и другие версии произошедшего.

    «Работать во время матча нам никто не мешал, эксцессы начались уже после финального свистка. Мы нормально записывали комментарий Магомеда-Шапи Сулейманова, но где-то на последнем вопросе появляется мужчина в пиджаке. Он начал активно махать, чуть ли не хватать оператора за руки, мол, пора заканчивать. Начинаю сворачиваться. Но с ходу сказать: «Спасибо, до свидания», — не могу, нужно как-то красиво попрощаться, поэтому начал поворачиваться к полю. Тут охранник стал совсем сильно махать руками, дeргал моего оператора. Как только я договорил последнюю фразу, он тут же показал двум стюардам, чтобы меня взяли и выгнали. Я спрашивал у них, что произошло, но они просто говорили: «Выходим вон отсюда».

    Было жeстко. Я не могу выходить в прямой эфир в манишке, в которой работаю, поэтому бросил еe на газон. Забрать еe мне не давали. Охранник обезумел и с горящими глазами выталкивал нас от поля. Толкал руками, пихал, хотя я пытался показать ему на манишку, которая лежала в метре от нас. Мне нужно было еe забрать, потому что за манишку я отдал в залог документы.

    Это эмоции принимающей стороны. «Порту» давненько не оставался без Лиги чемпионов, для них это серьeзный удар. Возможно, больше всего его задело, что я с улыбкой что-то рассказывал на фоне игроков «Порту». Ему просто было обидно. Жаловаться я не буду», – сказал Левко.

    • «Матч ТВ» внес матч «Порту» – «Краснодар» в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
    • В итоге канал показал последние 10 минут матча в необычном формате: игру на «Драгау» снимал оператор на камеру из-за ворот, этот видеоряд в студии комментировали Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и приглашенные эксперты.
    • Гордеев утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными.

    Почему «Матч ТВ» не показал игру «Краснодара» и «Порту»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +202

      Igreks 10 минут назад

      Так понятно же, это он со ********** был)))

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