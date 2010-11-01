Губерниев: «У «Порту» была позиция «растопыренных» пальцев»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал срыв трансляции на «Матч ТВ» ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3).

«Я, как и большинство моих коллег, узнал, что матч мы не показываем, из таблички на нашем канале. Насколько я понимаю, все были уверены, что футбол мы покажем, переговоры велись до последней минуты. Когда стало понятно, что матч не покажем, то я начал звонить корреспонденту Денису Левко, который прошел школу «Биатлона с Дмитрием Губерниевым», а там у нас уже были такие форс-мажорные обстоятельства.

Вместе с оператором он встал за ворота и начал «поливать», снимая все подряд. В режиме онлайн мы решили показывать матч, ведь мы работаем для зрителей. Главное – чтобы страна увидела футбол, и она увидела его стараниями нескольких людей. Вчера на нас вылилось огромное количество говна, но все люди, которые понимают и включают голову, они разобрались в этой ситуации.

Решение принималось на коленке, несколько человек взяли на себя ответственность, но Наталья Билан была в курсе всего и дала добро. Но в таких ситуациях очень много зависит от творцов, а не от начальников. И творцы сработали здорово. С телевизионный точки зрения выход в эфир вчера – это геройство моих коллег, а Левко – просто король, корреспондент номер один в стране на данный момент. Оператора Романа Ведюхина тоже надо поблагодарить. Отличная работа, все снял: некоторые моменты были видны просто изумительно.

Интервью Шапи у кромки поля – абсолютно грамотная репортерская работа. Наплевать, что потом не пустили на пресс-конференцию. Главное – у нас было интервью с героем матча, а потом в эфире были понурые футболисты «Порту». Что касается санкций, то снимать было можно. Нельзя было показывать картинку с сайта «Порту». Но даже если бы были какие-то нюансы, мы бы все равно показали футбол, престиж страны в таком матче важнее, чем всякие штрафные истории.

Огромное спасибо стоит сказать «Краснодару» — классная команда. То, как они начали, я представить себе не мог. Выстояли в Порту, а португальцы остались без Лиги чемпионов впервые за последние годы – это наша заслуга. Но теперь надо проходить «Олимпиакос» — пока взята только первая высота.

Что касается «Порту», то у них была позиция «растопыренных» пальцев, например, когда мы видели тренера на пресс-конференции, который говорил, что «Краснодар» им по зубам. Была какая-то вальяжность… Им надо понять, что это спорт. Успешный человек никогда вначале о деньгах не думает. Сначала нужно сделать дело хорошо, а потом уже тебе придут деньги», – сказал Губерниев.

Ранее Губерниев заявил, что руководству «Матч ТВ» можно начать выдавать сотрудникам премии за освещение матча «Краснодара» и «Порту».

«Матч ТВ» внес матч «Порту» – «Краснодар» в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев («Гавр») утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными.

утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными. Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Маркеш заявил, что представители «Матч ТВ» солгали, сказав, что португальский клуб изменил условия соглашения.

Почему «Матч ТВ» не показал игру «Краснодара» и «Порту»