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    Губерниев: «У «Порту» была позиция «растопыренных» пальцев»

    Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал срыв трансляции на «Матч ТВ» ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту»«Краснодар» (2:3).

    «Я, как и большинство моих коллег, узнал, что матч мы не показываем, из таблички на нашем канале. Насколько я понимаю, все были уверены, что футбол мы покажем, переговоры велись до последней минуты. Когда стало понятно, что матч не покажем, то я начал звонить корреспонденту Денису Левко, который прошел школу «Биатлона с Дмитрием Губерниевым», а там у нас уже были такие форс-мажорные обстоятельства.

    Вместе с оператором он встал за ворота и начал «поливать», снимая все подряд. В режиме онлайн мы решили показывать матч, ведь мы работаем для зрителей. Главное – чтобы страна увидела футбол, и она увидела его стараниями нескольких людей. Вчера на нас вылилось огромное количество говна, но все люди, которые понимают и включают голову, они разобрались в этой ситуации.

    Решение принималось на коленке, несколько человек взяли на себя ответственность, но Наталья Билан была в курсе всего и дала добро. Но в таких ситуациях очень много зависит от творцов, а не от начальников. И творцы сработали здорово. С телевизионный точки зрения выход в эфир вчера – это геройство моих коллег, а Левко – просто король, корреспондент номер один в стране на данный момент. Оператора Романа Ведюхина тоже надо поблагодарить. Отличная работа, все снял: некоторые моменты были видны просто изумительно.

    Интервью Шапи у кромки поля – абсолютно грамотная репортерская работа. Наплевать, что потом не пустили на пресс-конференцию. Главное – у нас было интервью с героем матча, а потом в эфире были понурые футболисты «Порту». Что касается санкций, то снимать было можно. Нельзя было показывать картинку с сайта «Порту». Но даже если бы были какие-то нюансы, мы бы все равно показали футбол, престиж страны в таком матче важнее, чем всякие штрафные истории.

    Огромное спасибо стоит сказать «Краснодару» — классная команда. То, как они начали, я представить себе не мог. Выстояли в Порту, а португальцы остались без Лиги чемпионов впервые за последние годы – это наша заслуга. Но теперь надо проходить «Олимпиакос» — пока взята только первая высота.

    Что касается «Порту», то у них была позиция «растопыренных» пальцев, например, когда мы видели тренера на пресс-конференции, который говорил, что «Краснодар» им по зубам. Была какая-то вальяжность… Им надо понять, что это спорт. Успешный человек никогда вначале о деньгах не думает. Сначала нужно сделать дело хорошо, а потом уже тебе придут деньги», – сказал Губерниев.

    Ранее Губерниев заявил, что руководству «Матч ТВ» можно начать выдавать сотрудникам премии за освещение матча «Краснодара» и «Порту».

    • «Матч ТВ» внес матч «Порту» – «Краснодар» в сетку, но в самый последний момент было объявлено о том, что португальская сторона не предоставила доступ к сигналу.
    • Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев («Гавр») утверждал, что оплата трансляции «должна была пройти до конца недели», но в «Порту» в последний момент поставили условие, что заплатить надо перед матчем, причем наличными.
    • Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Маркеш заявил, что представители «Матч ТВ» солгали, сказав, что португальский клуб изменил условия соглашения.

    Почему «Матч ТВ» не показал игру «Краснодара» и «Порту»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1277

      Иван_Невский 11 минут назад

      у тебя дима еще и рот растопырен и звиздишь ты сук, глазом не моргнув

      0
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      Рейтинг: +4402

      Агасфер 18 минут назад

      Губерниев плюс Канделаки-
      позорные брехливые собаки.

      0
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      Рейтинг: +11

      Slavyan50 RUS 20 минут назад

      Я плачу уже за матч премьер 299 р, было 218 р в прошлом месяце..и что? Денег не нашлось? Кто возместит мне убытки? Я со своей стороны договора не нарушаю!

      0
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      Рейтинг: +1903

      TOMSON > Slavyan50 RUS 15 минут назад

      Я если честно не совсем понимаю, при чем тут канал показывающийся исключительно РПЛ и не показ матча Еврокубка?

      0
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      Рейтинг: +1903

      TOMSON 21 минуту назад

      «Что касается санкций, то снимать было можно. Нельзя было показывать картинку с сайта «Порту». Но даже если бы были какие-то нюансы, мы бы все равно показали футбол, престиж страны в таком матче важнее, чем всякие штрафные истории.»

      В случае чего теперь пусть платит из своего кармана и отвечает за свои слова. Блин в какого же он оху...его пиз...ола превратился.

      0
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      Рейтинг: +3950

      la verdad 23 минуты назад

      Какими же надо быть тупым, чтобы радоваться и прыгать в студии, зная, что нарушаешь закон и заплатишь штраф! Идиоты!!!

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 30 минут назад

      Губер-Клоун!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +573

      Киркинитидец 30 минут назад

      ДИМА твое место на паперти! там больше дадут...

      2
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      Рейтинг: +133

      Чец > Киркинитидец 18 минут назад

      С такой физиономией ему не обломится.

      0
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      Рейтинг: +240

      vsolon 53 минуты назад

      ни чести ни совести...му..да...к...

      5
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      Рейтинг: +17538

      Боцман59rus 57 минут назад

      Что-то хотел сочинить... Просто п, и, д, а, р

      3
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      Рейтинг: +2949

      momwig_ 58 минут назад

      Губерниев - трепло беспардонное. Мало того, что постоянно брешет, так ещё и роже противная, и манера говорить омерзительная... оказывается - и писать тоже.

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