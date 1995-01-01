Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков: «Многие думают, что в России снова появился золотой дождь»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал ищет ли московский клуб еще футболистов для усиления.

– Стоит ли ожидать еще новичков?

– Мы ищем тех, кто явно пойдет нам на усиление. Не найдем – будем смотреть на свой состав. У нас 25 человек в заявке.

– То есть ничего страшного не произойдет, если «Локомотив» больше никого не возьмет?

– Мы совершенно точно не будем ни за кого переплачивать. В настоящее время я вижу желание многих людей и, прежде всего, агентов и руководителей отдельных не наших клубов, которые думают, что в России снова появился золотой дождь. Наверное, где-то он и появился, пусть туда и идут.

– Василий Кикнадзе говорил, что у «Локомотива» нет денег, и он не хочет рисковать, как это делало предыдущее руководство.

– Это не вопрос того, что у нас нет денег. Это вопрос внимательного отношения к бюджету. За те решения, которые принимаются сегодня, мы будем отвечать завтра. А у нас, к сожалению, не всегда принято отвечать за собственные действия. Бывает, приходят к вышестоящим руководителям, разводят руки и говорят: «Ну, так получилось, спасайте». Василий Александрович действует по-другому.

– Что с 20 миллионами евро, которые клуб получит в будущем за Лигу чемпионов этого сезона?

– Они уже потрачены. Василий Александрович четко сказал про сумму, которая у нас запланирована на трансферы. В рамках нее мы и действуем.

– 20 миллионов запланированы на погашение существующей задолженности?

– Что касается финансового положения клуба, оно с точки зрения ведения бизнеса абсолютно стабильное и нормальное. Готовы ли мы открывать карманы и насыпать деньги без счета? Нет. Мы смотрим на все очень внимательно.

– Но ведь пришлось ужиматься по сравнению с прошлым сезоном.

– Это нормальные бизнесовые задачи. Или вы считаете, что все должны каждый год покупать на 50 миллионов? Мы и так купили на 30.

– Правда ли, что клуб прошел аккредитацию УЕФА по финансовому fair play на два месяца раньше, чем в прошлом году?

– Это нормальная история. Люди нас оценили и сказали, что мы молодцы. Будем смотреть дальше. Менеджмент клуба очень вдумчиво относится к деньгам, потому что, наверное, рассматривает их как свои. Так и надо: тратить чужие деньги легко.