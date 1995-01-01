Лига чемпионов. Киевское «Динамо» не сумело победить «Брюгге» и вылетело из турнира

Увы, великие укры, родоначальники футбола и всей мировой культуры, с такой игрой вы - лишние в европе...
Игрокам Динамо - спасибо за игру, это было на уровне Мариуполя и Полтавы.
Доигрались!
С сожалением к вашему футболу.
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» дома сыграло вничью с «Брюгге» со счетом 3:3.
Украинская команда трижды выходила вперед, но бельгийцы неизменно отыгрывались. Соперники завершали встречу вдесятером.
«Брюгге» благодаря минимальной победе в первом матче прошел в следующую стадию турнира, «Динамо» – вылетело.
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Ответный матч
Динамо (Киев, Украина) – Брюгге (Бельгия) – 3:3 (1:1)
Голы: 1:0 – Буяльский, 5; 1:1 – Дели, 38; 2:1 – Шепелев, 50; 2:2 – Вормер, 88; 3:2 – Мехеле (в свои ворота), 90+3; 3:3 – Опенда, 90+5.
Удаления: Бурда, 82 – Тау, 84.