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    Бакаев, Шюррле, Азмун и 6 игроков «Локомотива» – в сборной 5-го тура РПЛ по версии InStat

    Твиттер РПЛ опубликовал символическую сборную тура пятого тура по версии InStat.

    В команду вошли шесть футболистов «Локомотива», по двое игроков из «Спартака» и «Зенита» и один представитель тульского «Арсенала».

    Вратарь: Гилерме («Локомотив»).

    Защитники: Виктор Альверес («Арсенал»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Бенедикт Хеведес, Владислав Игнатьев (оба – «Локомотив»).

    Полузащитники: Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).

    Нападающие: Андре Шюррле («Спартак»), Сердар Азмун («Зенит»).

    Источник: Твиттер РПЛ

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7341

      KLIM777 54 минуты назад

      Да весь Локомотив бы сразу поставили, да и делов))

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