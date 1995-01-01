Бакаев, Шюррле, Азмун и 6 игроков «Локомотива» – в сборной 5-го тура РПЛ по версии InStat

Твиттер РПЛ опубликовал символическую сборную тура пятого тура по версии InStat.

В команду вошли шесть футболистов «Локомотива», по двое игроков из «Спартака» и «Зенита» и один представитель тульского «Арсенала».

Вратарь: Гилерме («Локомотив»).

Защитники: Виктор Альверес («Арсенал»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Бенедикт Хеведес, Владислав Игнатьев (оба – «Локомотив»).

Полузащитники: Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).

Нападающие: Андре Шюррле («Спартак»), Сердар Азмун («Зенит»).