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    Погба: «Уход из «МЮ»? Это были просто слова»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заверил, что он полностью сосредоточен на выступлениях за манкунианскую команду.

    «Я всегда счастлив, когда играю в футбол, потому что занимаюсь любимым делом. Я буду полностью выкладываться каждый раз, когда выхожу на поле. Теперь мы знаем, что информация о моем уходе – это были просто слова. Я в Манчестере. Весело провожу время с одноклубниками, всегда хочу выигрывать», – сказал Погба.

    • Этим летом за француза вели борьбу «Реал» и «Ювентус».
    • В июне футболист говорил о желании получить новый вызов в другом клубе.
    • Его контракт с «МЮ» рассчитан до 2021 года.

    The Mirror: Погба пообещал Сульшеру, что не будет создавать негатив в команде после отказа «МЮ» продать его

    Источник: Goal.com

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