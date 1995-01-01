Погба: «Уход из «МЮ»? Это были просто слова»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заверил, что он полностью сосредоточен на выступлениях за манкунианскую команду.

«Я всегда счастлив, когда играю в футбол, потому что занимаюсь любимым делом. Я буду полностью выкладываться каждый раз, когда выхожу на поле. Теперь мы знаем, что информация о моем уходе – это были просто слова. Я в Манчестере. Весело провожу время с одноклубниками, всегда хочу выигрывать», – сказал Погба.

Этим летом за француза вели борьбу «Реал» и «Ювентус».

В июне футболист говорил о желании получить новый вызов в другом клубе.

Его контракт с «МЮ» рассчитан до 2021 года.

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