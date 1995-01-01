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    Погба: «Возможно, пришло время для нового вызова»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намекнул, что может покинуть клуб этим летом.

    Француз заявил, что думает о новом вызове в карьере.

    Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему игроку со стороны «Реала» и «Ювентуса».

    «Много разговоров и много мнений. Я находился в «МЮ» в течение трех лет и отлично справлялся. Бывали некоторые хорошие моменты и некоторые плохие. Как и у всех, как и везде.

    После этого сезона, который стал для меня лучшим, и всего, что в нем произошло, думаю, для меня это может быть хорошим временем обрести новый вызов в каком-либо другом месте.

    Я думаю о новом вызове в другом месте», – сказал Погба.

    • Хавбек перешел в «Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он провел за «МЮ» 47 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

    ABC: Погба пригрозил «Манчестер Юнайтед» забастовкой, если его не отпустят в «Реал»

    Sky Sport Italia: директор «Ювентуса» прибыл в Англию для переговоров по трансферу Погба

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +50

      Garri98 16 минут назад

      Неплохой игрок: иногда может выдать Такое, но иногда, .........,лучше пусть уходит. С ним , Одного урока, было недостаточно,.пожалуйста Второй. Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +622

      AHTUNGBOL 20 минут назад

      Погба близок к повторению феерической карьеры Балотелли...)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Ronko 38 минут назад

      Не позавидую клубу, в который перейдет игрок, для которого нет авторитетов, не выполняет требований и задач на поле, хочет играть как хочет и портит атмосферу в команде. Да еще и за большие деньги.

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