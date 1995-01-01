Погба: «Возможно, пришло время для нового вызова»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намекнул, что может покинуть клуб этим летом.

Француз заявил, что думает о новом вызове в карьере.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему игроку со стороны «Реала» и «Ювентуса».

«Много разговоров и много мнений. Я находился в «МЮ» в течение трех лет и отлично справлялся. Бывали некоторые хорошие моменты и некоторые плохие. Как и у всех, как и везде.

После этого сезона, который стал для меня лучшим, и всего, что в нем произошло, думаю, для меня это может быть хорошим временем обрести новый вызов в каком-либо другом месте.

Я думаю о новом вызове в другом месте», – сказал Погба.

Хавбек перешел в «Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.

В прошлом сезоне он провел за «МЮ» 47 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

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