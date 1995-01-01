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    The Mirror: Погба пообещал Сульшеру, что не будет создавать негатив в команде после отказа «МЮ» продать его

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пообещал главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру, что не будет вносить негатив в команду в этом сезоне.

    По информации The Mirror, француз сказал норвежскому специалисту, что останется полностью предан «Юнайтед», несмотря на то, что клуб отказался продавать его этим летом.

    Сульшер переживал, что 26-летний футболист может стать негативным фактором на «Олд Траффорд» после того, как «МЮ» не отпустил его в «Реал» или «Ювентус». Но во время предсезонного периода тренер провел с Погба несколько откровенных бесед и после обещаний игрока теперь рассматривает его на должность капитана.

    Погба также сказал Сульшеру, что, несмотря на свое заявление в начале лета о необходимости нового вызова, он уважает отказ «Юнайтед» продать его.

    Полузащитник перешел в «МЮ» в середине 2016 года из «Ювентуса» за 105 миллионов евро.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +13687

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Он уже создал такой негатив, от которого можно будет избавиться только убрав его из команды.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2966

      Yev 6 минут назад

      Чессс слово, а сам с...ка кнопку канцелярскую на стул положил.
      И вы этому млекопитающиму верите?
      Он же без хайпа вокруг своей перздоны прожить не может.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      arc-cat 1 час назад

      )

      0
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