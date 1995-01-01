The Mirror: Погба пообещал Сульшеру, что не будет создавать негатив в команде после отказа «МЮ» продать его

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пообещал главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру, что не будет вносить негатив в команду в этом сезоне.

По информации The Mirror, француз сказал норвежскому специалисту, что останется полностью предан «Юнайтед», несмотря на то, что клуб отказался продавать его этим летом.

Сульшер переживал, что 26-летний футболист может стать негативным фактором на «Олд Траффорд» после того, как «МЮ» не отпустил его в «Реал» или «Ювентус». Но во время предсезонного периода тренер провел с Погба несколько откровенных бесед и после обещаний игрока теперь рассматривает его на должность капитана.

Погба также сказал Сульшеру, что, несмотря на свое заявление в начале лета о необходимости нового вызова, он уважает отказ «Юнайтед» продать его.

Полузащитник перешел в «МЮ» в середине 2016 года из «Ювентуса» за 105 миллионов евро.