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    Зидан: «Мы думаем только о субботнем матче. До закрытия трансферного окна еще три недели, все может измениться»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с трансферами.

    «Купим ли мы нового нападающего? Сейчас у нас есть команда, но в ближайшие три недели может произойти что угодно.

    Мы хотим провести хороший сезон. Мы готовы к субботнему матчу, и это единственное, что нас интересует.

    Неймар? Мы думаем только о следующем матче. Погба? То же самое – у нас есть состав, и в субботу он будет играть в чемпионате.

    Хамес и Бэйл с нами. Возможно все. Я должен поговорить с ними. До закрытия окна все может измениться», – сказал француз.

    • Известно об интересе к Хамесу Родригесу со стороны «Наполи». Гарет Бэйл может продолжить карьеру в чемпионате Китая.
    • Примера-2019/2020 начнется в пятницу, 16-го августа. «Реал» в субботу сыграет на выезде с «Сельтой».

    Источник: Marca

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