Зидан: «Мы думаем только о субботнем матче. До закрытия трансферного окна еще три недели, все может измениться»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с трансферами.

«Купим ли мы нового нападающего? Сейчас у нас есть команда, но в ближайшие три недели может произойти что угодно.

Мы хотим провести хороший сезон. Мы готовы к субботнему матчу, и это единственное, что нас интересует.

Неймар? Мы думаем только о следующем матче. Погба? То же самое – у нас есть состав, и в субботу он будет играть в чемпионате.

Хамес и Бэйл с нами. Возможно все. Я должен поговорить с ними. До закрытия окна все может измениться», – сказал француз.